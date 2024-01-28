Морковь по-корейски – три простых рецепта приготовления вкусного блюда

Чтобы приготовить вкусную морковь по-корейски лучше всего брать сладкую и хрустящую морковь. Уксус можно использовать любой, по вкусу – столовый, яблочный, рисовый. А можно сделать морковь по-корейски без уксуса.

Обычно такую морковь готовят с помощью специальной терки. Но если ее нет — не беда, можно воспользоваться овощечисткой. Нарежьте овощ тонкими слайсами, а затем нашинкуйте острым ножом.

Морковь по-корейски -- классический рецепт

Ингредиенты:

морковь- 1 кг,

сахар – 2 ч. л,

соль – 2 ч. л,

молотый кориандр – 1 ч. л,

чеснок – 6 зубчиков

подсолнечное масло – 100 мл,

столовый уксус 9% — 2 ст.л,

красный острый перец – 1 ч.л.

Приготовление моркови

Натереть помытую морковь на специальной терке, или если нет, порезать с помощью ножа.

Добавьте в емкость с морковью две ч. л сахара, две ч. л соли, одну ч. л молотого кориандра, шесть зубчиков выжатого чеснока. Влейте 100 мл подсолнечного масла и 2 ст. л столового уксуса. В последнюю очередь добавьте 1 ч. л красного острого перца.

Все ингредиенты перемешайте, чтоб они равномерно распределились.

Накройте емкость пищевой пленкой и поставьте настаиваться в холодильник на 2 часа.

Извлеките из холодильника и перед потреблением еще раз перемешайте.

Приготовленную морковь по-корейски можно хранить в закрытой емкости в холодильнике до недели.

Морковь по-корейски за 5 минут

Ингредиенты

морковь — 2 большие морковки,

яблочный или рисовый уксус – 2 столовые ложки,

сахар – 1 столовая ложка,

подсолнечное или кунжутное масло – 1 столовая ложка,

соевый соус – 1 столовая ложка,

чеснок – 1 зубчик измельченный,

поджаренные семена кунжута — 1 столовая ложка,

щепотка соли.

Как приготовить морковь по-корейски за 5 минут

В емкости смешайте сахар, кунжутное масло, соевый соус, чеснок и соль. Перемешайте до растворения сахара и соли.

Добавьте в эту смесь нарезанную соломкой морковь, перемешайте.

Накрывайте пленкой и поставьте в холодильник на 30 минут в холодильник.

Когда морковь замаринуется, добавьте кунжут.

Рецепт моркови по-корейски с приправами

На полках в магазине часто можно встретить приправы для приготовления моркови по-корейски. Обычно там смесь перцев, соль, сушеный чеснок и кориандр. Рассказываем как приготовить морковь по-корейски, используя эти приправы.

Ингредиенты:

морковь – 1 килограмм,

приправа – 1 столовая ложка или пакетик,

подсолнечное масло – 0,5 стакана,

чеснок – средняя головка,

сахар – 2 столовые ложки,

соль – треть чайной ложки (в приправе также содержится соль),

уксус – 2-3 столовых ложки.

Как приготовить морковь по-корейски с приправой

Порезжанную морковь на специальной терке и выкладываем в емкость, где удобно перемешивать.

Добавляем приправу. На пакетике может быть отмечено, что на килограмм моркови нужно добавлять весь пакет специй.

Добавляем соль, сахар.

Морковь постепенно перемешиваем, добавляем уксус. Оставляем на 10 минут, чтобы морковь успела пустить сок.

Чистим и давим чеснок, добавляем в морковь.

Подогреваем масло, но не доводим до кипения, заливаем им морковь с чесноком. Хорошо вымешиваем.

Приготовленную морковь выкладываем в герметичную емкость и даем настояться 5 часов или ночь.

Через 5 часов морковь настоится и готова к употреблению.

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