Морковь по-корейски – три простых рецепта приготовления вкусного блюда

Как приготовить самую вкусную морковь по-корейски
Чтобы приготовить вкусную морковь по-корейски лучше всего брать сладкую и хрустящую морковь. Уксус можно использовать любой, по вкусу – столовый, яблочный, рисовый. А можно сделать морковь по-корейски без уксуса.
Обычно такую морковь готовят с помощью специальной терки. Но если ее нет — не беда, можно воспользоваться овощечисткой. Нарежьте овощ тонкими слайсами, а затем нашинкуйте острым ножом.
Морковь по-корейски -- классический рецепт
Ингредиенты:
- морковь- 1 кг,
- сахар – 2 ч. л,
- соль – 2 ч. л,
- молотый кориандр – 1 ч. л,
- чеснок – 6 зубчиков
- подсолнечное масло – 100 мл,
- столовый уксус 9% — 2 ст.л,
- красный острый перец – 1 ч.л.
Приготовление моркови
- Натереть помытую морковь на специальной терке, или если нет, порезать с помощью ножа.
- Добавьте в емкость с морковью две ч. л сахара, две ч. л соли, одну ч. л молотого кориандра, шесть зубчиков выжатого чеснока. Влейте 100 мл подсолнечного масла и 2 ст. л столового уксуса. В последнюю очередь добавьте 1 ч. л красного острого перца.
- Все ингредиенты перемешайте, чтоб они равномерно распределились.
- Накройте емкость пищевой пленкой и поставьте настаиваться в холодильник на 2 часа.
- Извлеките из холодильника и перед потреблением еще раз перемешайте.
Приготовленную морковь по-корейски можно хранить в закрытой емкости в холодильнике до недели.
Морковь по-корейски за 5 минут
Ингредиенты
- морковь — 2 большие морковки,
- яблочный или рисовый уксус – 2 столовые ложки,
- сахар – 1 столовая ложка,
- подсолнечное или кунжутное масло – 1 столовая ложка,
- соевый соус – 1 столовая ложка,
- чеснок – 1 зубчик измельченный,
- поджаренные семена кунжута — 1 столовая ложка,
- щепотка соли.
Как приготовить морковь по-корейски за 5 минут
- В емкости смешайте сахар, кунжутное масло, соевый соус, чеснок и соль. Перемешайте до растворения сахара и соли.
- Добавьте в эту смесь нарезанную соломкой морковь, перемешайте.
- Накрывайте пленкой и поставьте в холодильник на 30 минут в холодильник.
- Когда морковь замаринуется, добавьте кунжут.
Рецепт моркови по-корейски с приправами
На полках в магазине часто можно встретить приправы для приготовления моркови по-корейски. Обычно там смесь перцев, соль, сушеный чеснок и кориандр. Рассказываем как приготовить морковь по-корейски, используя эти приправы.
Ингредиенты:
- морковь – 1 килограмм,
- приправа – 1 столовая ложка или пакетик,
- подсолнечное масло – 0,5 стакана,
- чеснок – средняя головка,
- сахар – 2 столовые ложки,
- соль – треть чайной ложки (в приправе также содержится соль),
- уксус – 2-3 столовых ложки.
Как приготовить морковь по-корейски с приправой
- Порезжанную морковь на специальной терке и выкладываем в емкость, где удобно перемешивать.
- Добавляем приправу. На пакетике может быть отмечено, что на килограмм моркови нужно добавлять весь пакет специй.
- Добавляем соль, сахар.
- Морковь постепенно перемешиваем, добавляем уксус. Оставляем на 10 минут, чтобы морковь успела пустить сок.
- Чистим и давим чеснок, добавляем в морковь.
- Подогреваем масло, но не доводим до кипения, заливаем им морковь с чесноком. Хорошо вымешиваем.
- Приготовленную морковь выкладываем в герметичную емкость и даем настояться 5 часов или ночь.
- Через 5 часов морковь настоится и готова к употреблению.
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