Категория
Разное
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Морковь по-корейски – три простых рецепта приготовления вкусного блюда

Морковь по-корейски – три простых рецепта приготовления вкусного блюда

Морковь по-корейски

Как приготовить самую вкусную морковь по-корейски

Чтобы приготовить вкусную морковь по-корейски лучше всего брать сладкую и хрустящую морковь. Уксус можно использовать любой, по вкусу – столовый, яблочный, рисовый. А можно сделать морковь по-корейски без уксуса.

Обычно такую морковь готовят с помощью специальной терки. Но если ее нет — не беда, можно воспользоваться овощечисткой. Нарежьте овощ тонкими слайсами, а затем нашинкуйте острым ножом.

Морковь по-корейски -- классический рецепт

Ингредиенты:

  • морковь- 1 кг,
  • сахар – 2 ч. л,
  • соль – 2 ч. л,
  • молотый кориандр – 1 ч. л,
  • чеснок – 6 зубчиков
  • подсолнечное масло – 100 мл,
  • столовый уксус 9% — 2 ст.л,
  • красный острый перец – 1 ч.л.

Приготовление моркови

  • Натереть помытую морковь на специальной терке, или если нет, порезать с помощью ножа.
  • Добавьте в емкость с морковью две ч. л сахара, две ч. л соли, одну ч. л молотого кориандра, шесть зубчиков выжатого чеснока. Влейте 100 мл подсолнечного масла и 2 ст. л столового уксуса. В последнюю очередь добавьте 1 ч. л красного острого перца.
  • Все ингредиенты перемешайте, чтоб они равномерно распределились.
  • Накройте емкость пищевой пленкой и поставьте настаиваться в холодильник на 2 часа.
  • Извлеките из холодильника и перед потреблением еще раз перемешайте.

Приготовленную морковь по-корейски можно хранить в закрытой емкости в холодильнике до недели.

Морковь по-корейски за 5 минут

Ингредиенты

  • морковь — 2 большие морковки,
  • яблочный или рисовый уксус – 2 столовые ложки,
  • сахар – 1 столовая ложка,
  • подсолнечное или кунжутное масло – 1 столовая ложка,
  • соевый соус – 1 столовая ложка,
  • чеснок – 1 зубчик измельченный,
  • поджаренные семена кунжута — 1 столовая ложка,
  • щепотка соли.

Как приготовить морковь по-корейски за 5 минут

  • В емкости смешайте сахар, кунжутное масло, соевый соус, чеснок и соль. Перемешайте до растворения сахара и соли.
  • Добавьте в эту смесь нарезанную соломкой морковь, перемешайте.
  • Накрывайте пленкой и поставьте в холодильник на 30 минут в холодильник.
  • Когда морковь замаринуется, добавьте кунжут.

Рецепт моркови по-корейски с приправами

На полках в магазине часто можно встретить приправы для приготовления моркови по-корейски. Обычно там смесь перцев, соль, сушеный чеснок и кориандр. Рассказываем как приготовить морковь по-корейски, используя эти приправы.

Ингредиенты:

  • морковь – 1 килограмм,
  • приправа – 1 столовая ложка или пакетик,
  • подсолнечное масло – 0,5 стакана,
  • чеснок – средняя головка,
  • сахар – 2 столовые ложки,
  • соль – треть чайной ложки (в приправе также содержится соль),
  • уксус – 2-3 столовых ложки.

Как приготовить морковь по-корейски с приправой

  • Порезжанную морковь на специальной терке и выкладываем в емкость, где удобно перемешивать.
  • Добавляем приправу. На пакетике может быть отмечено, что на килограмм моркови нужно добавлять весь пакет специй.
  • Добавляем соль, сахар.
  • Морковь постепенно перемешиваем, добавляем уксус. Оставляем на 10 минут, чтобы морковь успела пустить сок.
  • Чистим и давим чеснок, добавляем в морковь.
  • Подогреваем масло, но не доводим до кипения, заливаем им морковь с чесноком. Хорошо вымешиваем.
  • Приготовленную морковь выкладываем в герметичную емкость и даем настояться 5 часов или ночь.
  • Через 5 часов морковь настоится и готова к употреблению.

Читайте также:

Следующая публикация