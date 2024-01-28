Второй после Путина: ЦИК России принял документы от "сталинского кандидата"

Сергей Малинкович утверждает, что собрал необходимые 100 тысяч подписей в свою поддержку.

В воскресенье, 28 января, Центральная избирательная комиссия России приняла документы от кандидата в президенты Сергея Малинковича, выдвинутого партией "Коммунисты России". На сайте партии его называют "сталинским кандидатом".

Об этом сообщает "Радио Свобода".

В ЦИК заявили, что представители "Коммунистов России" принесли 19 коробок с подписными листами. Теперь проходит их проверка, на которую отведено 10 дней. Закон РФ требует собрать 100 тысяч подписей в свою поддержку для регистрации кандидатом.

Малинкович стал вторым после Путина кандидатом, принесшим в ЦИК нужное количество подписей.

На выборах 2018 представителем "Коммунистов России" на выборах президента РФ был Максим Сурайкин. Избирательная кампания этой партии преимущественно направлена на то, чтобы забрать голоса у КПРФ, то есть фактически работает на действующую власть Кремля.

В общей сложности подписи для регистрации кандидатом в президенты РФ собирали или продолжают собирать восемь человек. Среди них — единственный из всех кандидатов, открыто выступающий против войны в Украине Борис Надеждин. Три кандидата от представленных в Госдуме партий ЦИК ранее зарегистрировала без сбора подписей.

Срок подачи документов в ЦИК истекает 31 января.

Напомним, Центральная избирательная комиссия РФ отклонила кандидатуру на президентских выборах журналистки Екатерины Дунцовой, выступающей за прекращение российского вторжения в Украину и увольнение политзаключенных.

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