Категорія
Різне
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Морква по-корейськи — три прості рецепти приготування смачної страви

Морква по-корейськи — три прості рецепти приготування смачної страви

Морква по-корейськи

Як приготувати найсмачніше моркву по- корейськи

Щоб приготувати смачну моркву по-корейськи найкраще брати солодку та хрумку моркву. Оцет можна використовувати будь-який, на смак  – столовий, яблучний, рисовий. А можна зробити моркву по-корейськи без оцту. 

Зазвичай таку моркву готують за допомогою спеціальної терки. Але, якщо її не має — не біда, можна скористатися овочечисткою. Наріжте овоч тонкими слайсами, а потім нашинкуйте гострим ножем.

Морква по-корейськи класичний рецепт

Інгредієнти:

  • морква- 1 кг,
  • цукор - 2 ч. л,
  • сіль - 2 ч. л, 
  • мелений коріандр - 1 ч. л,
  • часник - 6 зубчиків
  • соняшникова олія - 100 мл,
  • столовий оцет 9% - 2 ст.л,
  • червоний гострий перець -- 1 ч.л.

Приготування моркви

  • Натерти помиту моркву на спеціальній терці, або якщо не має, порізати за допомогою ножа. 
  • Додайте у місткість з морквою дві ч. л цукру, дві ч. л солі, одну ч. л меленого коріандру, шість зубчиків вичавленого часнику. Влийте 100 мл соняшникової олії та 2 ст. л столового оцту. В останню чергу додайте  одну ч. л червоного гострого перцю.
  •  Всі інгредієнти ретельно перемішайте, щоб вони рівномірно розподілилися.
  • Накрийте місткість харчовою плівкою та поставте настоюватися в холодильник на 2 години.
  • Дістаньте з холодильника та перед споживанням ще раз перемішайте.

Приготовану моркву по-корейськи  можна зберігати в закритій місткості в холодильнику до тижня.

Морква по-корейськи за 5 хвилин

Інгредієнти

  • морква - 2 великі морквини,
  • яблучний або рисовий оцет - 2 столові ложки,
  • цукор - 1 столова ложка,
  • соняшникова або кунжутна олія - 1 столова ложка,
  • соєвий соус - 1 столова ложка,
  • часник - 1 зубчик подрібнений,
  • підсмажене насіння кунжуту - 1 столова ложка,
  • щіпка солі. 

Як приготувати моркву по-корейськи за 5 хвилин

  • У місткості змішайте цукор, кунжутну олію, соєвий соус, часник і сіль. Перемішайте до розчинення цукру і солі.
  • Додайте в цю суміш нарізану соломкою моркву, перемішайте.
  • Накривайте плівкою та поставте в холодильник на 30 хвилин в холодильник.
  • Коли морква замаринується, додайте кунжут.

Рецепт моркви по-корейськи з приправами

На полицях магазині часто можна зустріти приправи для приготування моркви по-корейськи. Зазвичай там суміш перців, сіль, сушений часник та коріандр. Розповідаємо як приготувати моркву по-корейськи використовуючи ці приправи.

Інгредієнти:

  • морква – 1 кілограм,
  • приправа – 1 столова ложка або  пакетик,
  • соняшникова олія – 0,5 склянки, 
  • часник –  середня головка,
  • цукор – 2 столові ложки,
  • сіль – третина чайної ложки (у приправі також міститься сіль),
  • оцет – 2-3 столові ложки. 

Як приготувати моркву по-корейськи з приправою 

  • Подрібнюємо моркву на спеціальній тертці та викладаємо в місткість, де зручно перемішувати.
  • Додаємо приправу. На пакетику може бути зазначено, що на кілограм моркви потрібно додавати весь пакет спецій.
  • Додаємо сіль, цукор.
  • Моркву поступово перемішуємо, додаємо оцет. Залишаємо на 10 хвилин, щоб морква встигла пустити сік.
  • Чистимо і давимо часник, додаємо до моркви.
  • Підігріваємо олію, але не доводимо до кипіння, заливаємо нею моркву з часником.Добре вимішуємо.
  • Приготовану моркву викладаємо в герметичну місткість і даємо настоятися 5 годин або ніч.  
  • Через 5 годин морква настоїться і готова до споживання. 

Читайте також:

Наступна публікація