Морква по-корейськи — три прості рецепти приготування смачної страви

Як приготувати найсмачніше моркву по- корейськи
Щоб приготувати смачну моркву по-корейськи найкраще брати солодку та хрумку моркву. Оцет можна використовувати будь-який, на смак – столовий, яблучний, рисовий. А можна зробити моркву по-корейськи без оцту.
Зазвичай таку моркву готують за допомогою спеціальної терки. Але, якщо її не має — не біда, можна скористатися овочечисткою. Наріжте овоч тонкими слайсами, а потім нашинкуйте гострим ножем.
Морква по-корейськи класичний рецепт
Інгредієнти:
- морква- 1 кг,
- цукор - 2 ч. л,
- сіль - 2 ч. л,
- мелений коріандр - 1 ч. л,
- часник - 6 зубчиків
- соняшникова олія - 100 мл,
- столовий оцет 9% - 2 ст.л,
- червоний гострий перець -- 1 ч.л.
Приготування моркви
- Натерти помиту моркву на спеціальній терці, або якщо не має, порізати за допомогою ножа.
- Додайте у місткість з морквою дві ч. л цукру, дві ч. л солі, одну ч. л меленого коріандру, шість зубчиків вичавленого часнику. Влийте 100 мл соняшникової олії та 2 ст. л столового оцту. В останню чергу додайте одну ч. л червоного гострого перцю.
- Всі інгредієнти ретельно перемішайте, щоб вони рівномірно розподілилися.
- Накрийте місткість харчовою плівкою та поставте настоюватися в холодильник на 2 години.
- Дістаньте з холодильника та перед споживанням ще раз перемішайте.
Приготовану моркву по-корейськи можна зберігати в закритій місткості в холодильнику до тижня.
Морква по-корейськи за 5 хвилин
Інгредієнти
- морква - 2 великі морквини,
- яблучний або рисовий оцет - 2 столові ложки,
- цукор - 1 столова ложка,
- соняшникова або кунжутна олія - 1 столова ложка,
- соєвий соус - 1 столова ложка,
- часник - 1 зубчик подрібнений,
- підсмажене насіння кунжуту - 1 столова ложка,
- щіпка солі.
Як приготувати моркву по-корейськи за 5 хвилин
- У місткості змішайте цукор, кунжутну олію, соєвий соус, часник і сіль. Перемішайте до розчинення цукру і солі.
- Додайте в цю суміш нарізану соломкою моркву, перемішайте.
- Накривайте плівкою та поставте в холодильник на 30 хвилин в холодильник.
- Коли морква замаринується, додайте кунжут.
Рецепт моркви по-корейськи з приправами
На полицях магазині часто можна зустріти приправи для приготування моркви по-корейськи. Зазвичай там суміш перців, сіль, сушений часник та коріандр. Розповідаємо як приготувати моркву по-корейськи використовуючи ці приправи.
Інгредієнти:
- морква – 1 кілограм,
- приправа – 1 столова ложка або пакетик,
- соняшникова олія – 0,5 склянки,
- часник – середня головка,
- цукор – 2 столові ложки,
- сіль – третина чайної ложки (у приправі також міститься сіль),
- оцет – 2-3 столові ложки.
Як приготувати моркву по-корейськи з приправою
- Подрібнюємо моркву на спеціальній тертці та викладаємо в місткість, де зручно перемішувати.
- Додаємо приправу. На пакетику може бути зазначено, що на кілограм моркви потрібно додавати весь пакет спецій.
- Додаємо сіль, цукор.
- Моркву поступово перемішуємо, додаємо оцет. Залишаємо на 10 хвилин, щоб морква встигла пустити сік.
- Чистимо і давимо часник, додаємо до моркви.
- Підігріваємо олію, але не доводимо до кипіння, заливаємо нею моркву з часником.Добре вимішуємо.
- Приготовану моркву викладаємо в герметичну місткість і даємо настоятися 5 годин або ніч.
- Через 5 годин морква настоїться і готова до споживання.
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