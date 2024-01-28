Морква по-корейськи — три прості рецепти приготування смачної страви

Щоб приготувати смачну моркву по-корейськи найкраще брати солодку та хрумку моркву. Оцет можна використовувати будь-який, на смак – столовий, яблучний, рисовий. А можна зробити моркву по-корейськи без оцту.

Зазвичай таку моркву готують за допомогою спеціальної терки. Але, якщо її не має — не біда, можна скористатися овочечисткою. Наріжте овоч тонкими слайсами, а потім нашинкуйте гострим ножем.

Морква по-корейськи класичний рецепт

Інгредієнти:

морква- 1 кг,

цукор - 2 ч. л,

сіль - 2 ч. л,

мелений коріандр - 1 ч. л,

часник - 6 зубчиків

соняшникова олія - 100 мл,

столовий оцет 9% - 2 ст.л,

червоний гострий перець -- 1 ч.л.

Приготування моркви

Натерти помиту моркву на спеціальній терці, або якщо не має, порізати за допомогою ножа.

Додайте у місткість з морквою дві ч. л цукру, дві ч. л солі, одну ч. л меленого коріандру, шість зубчиків вичавленого часнику. Влийте 100 мл соняшникової олії та 2 ст. л столового оцту. В останню чергу додайте одну ч. л червоного гострого перцю.

Всі інгредієнти ретельно перемішайте, щоб вони рівномірно розподілилися.

Накрийте місткість харчовою плівкою та поставте настоюватися в холодильник на 2 години.

Дістаньте з холодильника та перед споживанням ще раз перемішайте.

Приготовану моркву по-корейськи можна зберігати в закритій місткості в холодильнику до тижня.

Морква по-корейськи за 5 хвилин

Інгредієнти

морква - 2 великі морквини,

яблучний або рисовий оцет - 2 столові ложки,

цукор - 1 столова ложка,

соняшникова або кунжутна олія - 1 столова ложка,

соєвий соус - 1 столова ложка,

часник - 1 зубчик подрібнений,

підсмажене насіння кунжуту - 1 столова ложка,

щіпка солі.

Як приготувати моркву по-корейськи за 5 хвилин

У місткості змішайте цукор, кунжутну олію, соєвий соус, часник і сіль. Перемішайте до розчинення цукру і солі.

Додайте в цю суміш нарізану соломкою моркву, перемішайте.

Накривайте плівкою та поставте в холодильник на 30 хвилин в холодильник.

Коли морква замаринується, додайте кунжут.

Рецепт моркви по-корейськи з приправами

На полицях магазині часто можна зустріти приправи для приготування моркви по-корейськи. Зазвичай там суміш перців, сіль, сушений часник та коріандр. Розповідаємо як приготувати моркву по-корейськи використовуючи ці приправи.

Інгредієнти:

морква – 1 кілограм,

приправа – 1 столова ложка або пакетик,

соняшникова олія – 0,5 склянки,

часник – середня головка,

цукор – 2 столові ложки,

сіль – третина чайної ложки (у приправі також міститься сіль),

оцет – 2-3 столові ложки.

Як приготувати моркву по-корейськи з приправою

Подрібнюємо моркву на спеціальній тертці та викладаємо в місткість, де зручно перемішувати.

Додаємо приправу. На пакетику може бути зазначено, що на кілограм моркви потрібно додавати весь пакет спецій.

Додаємо сіль, цукор.

Моркву поступово перемішуємо, додаємо оцет. Залишаємо на 10 хвилин, щоб морква встигла пустити сік.

Чистимо і давимо часник, додаємо до моркви.

Підігріваємо олію, але не доводимо до кипіння, заливаємо нею моркву з часником.Добре вимішуємо.

Приготовану моркву викладаємо в герметичну місткість і даємо настоятися 5 годин або ніч.

Через 5 годин морква настоїться і готова до споживання.

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