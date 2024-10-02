На пике популярности: стилисты назвали пять стрижек, которые стоит попробовать уже сегодня

Стилисты сходятся во мнении, что этой осенью самыми трендовыми будут оставаться короткие стрижки, но осенний сезон подготовил несколько модных и для обладательниц длинных волос.

Кроб

Новая короткая стрижка для женщин, завоевывающая сердца. Вообще стилисты прогнозируют, что на протяжении всей осени 2024 года в моде будут именно короткие прически, внушенные модой 90-х. Если вы не можете выбрать между классическим бобом и вариантом покороче, попробуйте "золотую середину". Кроб – это укороченный вариант популярной стрижки боб-каре. Такая текстурированная стрижка выглядит довольно свежо, а еще она будет очень красиво смотреться на вьющихся от природы волосах.

Драпированная челка

Осень можно по праву назвать сезоном челок. Стильная стрижка — отличная возможность избавиться от тех волос, которые выгорели за лето на солнце, одновременно обрамив скулы и подбородок. Удлиненная драпированная челка выглядит очень уютно, а потому прекрасно подходит под атмосферу всего осеннего сезона.

Этой осенью в моде будут разнообразные челки: от тонких и прямых до пышных.

"Бабочка" слоями

Стрижка "бабочка" известна уже давно, но этой осенью она снова вернется к трендам. Причина довольно проста: это по-настоящему универсальная прическа, которая придает волосам игривую структуру и объем. Дополнительно, эта стрижка красиво обрамляет лицо благодаря своим слоям у подбородка, но позволяет сохранить основную длину волос.

Персонализированная миди

Стрижку миди можно назвать идеальным промежуточным вариантом, потому что она похожа на короткий боб, однако, при этом оставляет много места для укладки. Такая модная прическа дополнительно помогает сделать волосы здоровыми, объемными и густыми. Ваш образ получит девичий пыл и непринужденность.

Здесь следует сказать, что не существует единственно правильного варианта миди. Кому-то подходит прямой срез, а другим нужны слои для добавления текстуры.

Нара боб

Довольно интересное и необычное каре, получившее свое название благодаря популярной модели Нары Смит. Именно она и превратила такую прическу в настоящий тренд осени 2024 года. Модная стрижка сочетает в себе челку набок и стильный боб одной длины, что придает ей едва игривое настроение. Главная особенность такого каре в том, что оно очень просто в уходе. А еще нара боб аккуратно отрастает, поэтому его будет гораздо легче вкладывать, чем пикси или градуированный боб.

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