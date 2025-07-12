Куда поступить, если не составил НМТ / © unsplash.com

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Один из них — представить результаты вступительных экзаменов за предыдущие годы: 2022, 2023 или 2024. Кроме того, можно рассмотреть возможность временной паузы в обучении или выбрать другую форму получения образования.

Если у абитуриента нет результатов НМТ, это не значит, что вся дверь закрыта — есть и другие варианты, сообщает Освіта.ua. Один из них — поступление в заведение профессионально-технического образования, куда зачисление происходит без тестирования. За относительно короткий срок — примерно год или полтора — можно получить первую специальность и начать карьеру.

Для поступления в профтех достаточно иметь аттестат о среднем образовании. Конкурсный отбор производится на основе среднего балла этого документа.

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Еще одним вариантом для тех, кто не составил НМТ, является поступление в колледж — заведение профессионального высшего образования. Учась около трех лет, студент получает диплом профессионального младшего бакалавра по конкретной специальности. В будущем это открывает возможность поступить в университет на сокращенную программу и продолжить образование на высшем уровне.

Чтобы поступить в колледж, необходимо пройти индивидуальное собеседование или сдать творческий конкурс в зависимости от выбранного направления подготовки.

Каждое учреждение профессионального высшего образования само решает, в какой форме будет проводить собеседование — это может быть ответ или тестирование. Для желающих учиться по контракту возможно поступление по мотивационному письму без дополнительных экзаменов. Подать заявление в колледж можно от 5 до 26 июля, а в случае свободных мест допускается дополнительный набор — при условии, что студент будет засчитан не позднее 20 октября.

Также абитуриенты могут выбрать год паузы в обучении — так называемый gap year или post graduate year. Это распространенная в США и Европе практика, когда выпускники берут “свободный” год перед поступлением в вуз. Его можно использовать для самопознания, путешествий, волонтерской деятельности, получения практического опыта, неформального образования или просто для того, чтобы лучше подготовиться к НМТ в следующем году и осознанно выбрать профессию.

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Заместитель министра образования и науки Михаил Винницкий в своем сообщении на Facebook подчеркнул: неудача на НМТ — это не конец образовательного пути. По его словам, выпускники могут выбрать альтернативные направления — профессиональное или профессиональное высшее образование. Чиновник подчеркнул, что в Украине остро нужны квалифицированные специалисты разных отраслей — от технических до медицинских, в частности, механики, реабилитологи и другие специалисты, и государство активно поддерживает такие образовательные маршруты.

Кроме того, Винницкий напомнил, что поступающие по результатам творческих конкурсов абитуриенты уже могут создавать электронные кабинеты и рассчитывать конкурсные баллы. А этап определения приоритетов при подаче заявлений на все образовательные программы стартует 19 июля.