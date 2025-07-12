Почему ВСУ стало труднее сбивать "Шахеды": эксперт объяснил причину

Шахед

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Перевод специалистов мобильных групп противовоздушной обороны в пехотные подразделения уменьшил эффективность борьбы с вражескими дронами.

Об этом заявил президент «АОПА Украина» Геннадий Хазан в эфире телеканала «Эспрессо».

«Хочу напомнить о ситуации, которая происходила несколько месяцев назад, когда специалистов из Сил ПВО Украины, людей из мобильных групп отправляли в пехоту так как будто они уже не нужны. Был приказ оптимизировать количество специалистов именно в Силах противовоздушной обороны Украины. Таким шагом можно навредить самому себе. От таких шагов будут последствия. Сейчас эти последствия очевидны. Большое количество специалистов, которые имели хорошие результаты по сбиванию вражеских целей, переводили в пехоту. Когда же россияне увеличили и масштабировали количество террористических атак, оказалось, что нам нужно больше специалистов для мобильных групп, ведь, как оказалось, они эффективны. Опять за рыбу деньги. Нужно же какие-то, чтобы у государства были средне взвешенные решения», — отметил Хазан.

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Хазан также раскритиковал кадровые решения военно-политического руководства, которые, по его мнению, повредили способности государства противодействовать атакам врага.

«Не кадровые не гонятся за должностями и делают все качественно. А вот определенные военные кадровые должны расти и чтобы не сломать карьеру под определенные вещи прогибаться. Поэтому мы имеем соответствующие последствия с противодействием вражеским атакам. Это откровенно вредит нам, как государству», — добавил эксперт.

Напомним, в Украине придумали, как противодействовать российским нашествиям «Шахедов».

Однако эксперт по безопасности Марсель Плихта, бывший аналитик разведки армии США, отмечает: даже при условии, что есть достаточное количество дронов-перехватчиков, их нужно равномерно размещать в наиболее вероятных зонах ударов — в Киеве, Одессе, центральных регионах. Отдельную проблему составляет управление: на каждый аппарат нужен пилот.

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