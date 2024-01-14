Почему нельзя кричать на детей: мнение психологов

В первую очередь обратим внимание, что "кричать" можно по-разному. К примеру, в итальянских семьях часто разговаривают на высоких децибелах. В "криках" итальянцев нет обид и агрессии, тем более по отношению к детям. Речь идет именно не об эмоциональном стиле общения, а об оскорбительном и агрессивном. Его ни в коем случае нельзя допускать.

Что происходит, когда кричат на ребенка

Страх и уважение – это разные вещи. Крик – это метод навязывания именно страха, а не уважения и авторитета. Ребенок боится, что на него снова накричат, и поэтому выполняет поручения. Но это неправильная тактика. Если ребенок постоянно общается с кричащими папой или мамой, это ни к чему хорошему не приведет.

На маленького ребенка кричать нельзя, потому что малыши информацию воспринимают буквально, безоговорочно верят всему. Малыш будет думать, что если родители кричат на него, значит, они его не любят. А если родители не любят, то тем более никто в мире не любит.

К чему это может привести – малыш замыкается в себе, часто плачет, у него могут возникнуть проблемы со сном. Ребёнок начинает себя плохо вести, чтобы привлечь внимание родителей. Он может начать копировать поведение мамы с папой, сам проявлять агрессию.

Почему нельзя кричать на ребенка, как крик влияет на его адаптацию

Психологи утверждают, что частые крики детей негативно влияют на их социальную адаптацию.

Когда на ребенка постоянно кричат вместо того, чтобы помочь в затруднительной ситуации, у ребенка формируется образ ничтожности и ненужности. Ребенок чувствует, что его не любят, из-за постоянных скандалов у них возникает комплекс неполноценности. Дети чувствуют себя ненужными, часто обижаются и страдают.

Если общение с ребенком предполагает постоянный негатив, крик и ругательство, то ребенок в будущем может спроектировать эту установку на свою семейную жизнь — он будет так же ругаться со своим мужем/женой, а потом будет кричать на своих детей.

Из-за криков у ребенка возникнет негативное отношение ко всему, что его окружает, он не сможет довериться людям, завести друзей или любимого человека. Потому в будущем могут возникнуть проблемы с созданием семьи.

Следовательно, крик и агрессивное поведение могут иметь отрицательные последствия. Повышение голоса на ребенка может привести к снижению самооценки ребенка, ребенок будет считать себя неудачливым и несчастным.

Крик приведет к проблемам с доверием – ребенок может начать скрывать от взрослого свои проблемы и не желать делиться с ним своими мыслями и чувствами, если взрослый постоянно кричит на него.

У ребенка может возникнуть стресс. Постоянный страх и беспокойство может привести к нарушению сна и аппетита, а также к развитию психосоматических заболеваний.

Что делать родителям, чтобы не кричать на ребенка

Можно ли кричать на ребенка вообще? Допускается повышенный тон, когда ребенок, например, в 2 года лезет в электроприборы и розетки или собирается прыгнуть с карусели на полной скорости. В критической ситуации именно громкий голос отца может обезопасить себя. Но что важно, повышать голос нужно без агрессии и зла.

Психологи запрещают орать на детей без повода. Причины такого поведения взрослого кроются в психической нестабильности взрослого или в конфликтах на работе с мужем, женой и т.п., а крик на ребенка является удобной причиной выплеснуть негатив.

В таком случае, для того, чтобы научиться справляться со своими эмоциями и стрессом, психологи советуют прибегать к таким способам как глубокое дыхание. Оно помогает снизить уровень стресса и напряжения в теле.

Снизить уровень тревоги и стресса, а также улучшить самооценку поможет медитация и йога. Регулярное занятие спортом поможет снизить уровень стресса и улучшить настроение.

Разговор с близкими людьми, а при необходимости и с психологом может помочь справиться с эмоциями и найти истинные причины неустойчивого эмоционального состояния.

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