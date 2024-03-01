С крышкой или без: как правильно варить суп — половина кулинаров допускает ошибку

Суп – первое блюдо, которое традиционно готовится многими украинцами на обед. Впрочем, несмотря на такую популярность, не все знают, нужно ли закрывать крышку во время варки супа.

На самом деле этот момент очень важен. Ведь от того, будете ли вы варить под закрытой крышкой или без нее, зависит вкус, аромат и консистенция блюда.

Приблизительно каждый второй кулинар накрывает кастрюлю крышкой, когда варит в ней суп. Но это распространенное заблуждение.

Дело в том, что если накрыть суп крышкой, кипение жидкости становится более бурным. Поэтому поднимается суспензия и, как итог, суп становится мутным, теряет свой аппетитный внешний вид.

То есть, по словам экспертов, суп нужно варить с открытой крышкой. Однако такого правила следует соблюдать далеко не всегда. Есть и исключения.

В частности, если вы добавляете в сумму любой мясной компонент, его термическая обработка должна проходить только под закрытой крышкой. Иначе мясо не приобретет необходимую мягкость, будет слишком жестким, что ухудшит вкус всего блюда.

Но, как только вы добавили в сумму с мясом овощи, крышку поворачивать на место уже не нужно. Теперь он должен вариться в открытом виде.

Также под крышкой следует готовить супы, которые должны быть густыми. К примеру, популярны сегодня крем-супы. А вот, если вы добавляете в суп только овощи и рыбу, накрывать его крышкой не стоит.

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