Что произойдет с мясом, если его заморозить вторично: можно ли так поступать

Наверное, каждый человек хотя бы раз в жизни сталкивался с ситуацией, когда мясо размораживалось, но не использовалось и снова отправлялось в морозильную камеру.

Часто можно услышать мнение, что повторно замораживать мясо, будь то фарш или курица, не стоит. Давайте разберемся, действительно ли это.

Начальная заморозка мяса происходит путем снижения температуры продукта до точки замерзания. Из-за этого внутри мякоти образуются кристаллики льда.

Если мясо будет разморожено, а затем повторно заморожено, процесс происходит снова, однако имеет уже другую интенсивность и влияние на качество самого продукта.

Поэтому когда мясо замораживается повторно, его структура меняется. Из-за повторного образования кристалликов льда в мякоти происходит повреждение клеток. В результате мясо становится более жестким и сухим после приготовления.

Кроме того, повторное замораживание мяса может привести к потере вкусовых качеств и влаги продукта. Из-за размораживания и последующей повторной заморозки часть соков и вкусовых веществ "утекают" из мяса.

Потенциальным риском повторной заморозки мяса является увеличение вероятности бактериального заражения. Бактерии могут умножиться после замораживания вторично, а это опасно для здоровья.

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