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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
7659
Время на прочтение
1 мин

Секрет нежной и сочной печени: просто посыпьте ее перед жаркой вот этим

Как правильно приготовить печень, чтобы не имела неприятного привкуса горечи и не была жесткой: советы профессиональных поваров.

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Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Как приготовить нежную печень без горечи

Как приготовить нежную печень без горечи / © Фото из открытых источников

Многие избегают приготовления печени из-за ее жесткости или характерной горечи. Но опытные повара рекомендуют простой трюк, который поможет приготовить вкусную и нежную печень, буквально таящую во рту. Секрет в обычном сахаре. Да, именно он способен полностью изменить и улучшить текстуру и вкус блюда. Если вы не знали, как приготовить печень, чтобы была мягкая, ароматная и не горчила, обязательно попробуйте этот секретный метод профессионалов.

Зачем добавлять сахар перед жаркой печени

Сахар работает на нескольких уровнях одновременно:

  • смягчает волокна, благодаря чему печень остается сочной после приготовления;

  • нивелирует естественную горечь, особенно актуальную для говяжьей или куриной печени;

  • способствует образованию аппетитной золотистой корочки, придающей блюду приятной текстуры.

Как правильно готовить печень с сахаром

  • Нарежьте печень на порционные куски.

  • Посыпьте небольшим количеством сахара, не больше чайной ложки на 300 г продукта.

  • Оставьте на 5 минут, затем жарьте как обычно.

Секрет от поваров. Чтобы печень была еще более нежной, предварительно замочите ее в воде с лимонным соком или яблочным уксусом — столовая ложка на стакан воды. Такой маринад не только убирает остатки крови, но и делает печень мягкой и нежной.

Этот метод работает со всеми видами печени:

  • говяжья становится менее волокнистой и не горчит;

  • куриная сохраняет сочность;

  • индюшачья имеет более деликатный вкус после маринования.

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Дата публикации
Количество просмотров
7659
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