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Секрет нежной и сочной печени: просто посыпьте ее перед жаркой вот этим
Как правильно приготовить печень, чтобы не имела неприятного привкуса горечи и не была жесткой: советы профессиональных поваров.
Многие избегают приготовления печени из-за ее жесткости или характерной горечи. Но опытные повара рекомендуют простой трюк, который поможет приготовить вкусную и нежную печень, буквально таящую во рту. Секрет в обычном сахаре. Да, именно он способен полностью изменить и улучшить текстуру и вкус блюда. Если вы не знали, как приготовить печень, чтобы была мягкая, ароматная и не горчила, обязательно попробуйте этот секретный метод профессионалов.
Зачем добавлять сахар перед жаркой печени
Сахар работает на нескольких уровнях одновременно:
смягчает волокна, благодаря чему печень остается сочной после приготовления;
нивелирует естественную горечь, особенно актуальную для говяжьей или куриной печени;
способствует образованию аппетитной золотистой корочки, придающей блюду приятной текстуры.
Как правильно готовить печень с сахаром
Нарежьте печень на порционные куски.
Посыпьте небольшим количеством сахара, не больше чайной ложки на 300 г продукта.
Оставьте на 5 минут, затем жарьте как обычно.
Секрет от поваров. Чтобы печень была еще более нежной, предварительно замочите ее в воде с лимонным соком или яблочным уксусом — столовая ложка на стакан воды. Такой маринад не только убирает остатки крови, но и делает печень мягкой и нежной.
Этот метод работает со всеми видами печени:
говяжья становится менее волокнистой и не горчит;
куриная сохраняет сочность;
индюшачья имеет более деликатный вкус после маринования.