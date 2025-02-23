Сколько белья можно класть в стиральную машину

Загрузка современных автоматических стиральных машин варьируется в диапазоне от 4 до 12 кг, если речь идет именно о бытовых моделях.

Допустимый вес для размещения в барабане стиральной машины – это масса сухого белья.

Поскольку мокрое белье весит ощутимо больше, чем сухое (иногда в несколько раз), даже малая перегрузка в условные 300-400 грамм в процессе цикла стирки превращается в полтора-два килограмма. А это действительно серьезные дополнительные нагрузки.

Слишком мало белья в стиральной машине – это тоже плохо. Если изготовителем не указан минимальный вес, то кладите в устройство не менее 1,5 кг сухой одежды.

Недогрузка может привести к повышенной вибрации стиральной машины, ослаблению электрических контактов, креплению узлов и механизмов, ускорению износа демпферов и пружин бака, нарушению симметрии барабана и его повреждению.

Основные рекомендации

Хлопковые вещи заделывайте в машинку в соотношении 1:1. То есть если максимальный вес – 5 кг, то кладите не более 5 кг такой одежды

Легкую и объемную синтетику нужно загружать на 50% от максимального разрешенного показателя, шерсть – на 30%

В режиме быстрой стирки необходимо наполнять барабан на 30%, во время деликатной стирки – на 50% от максимального значения веса

Ранее мы писали, как часто нужно стирать джинсы. Больше об этом читайте в новости.

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