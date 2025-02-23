Скільки білизни можна класти до пральної машини

Завантаження сучасних автоматичних пральних машин варіюється в діапазоні від 4 до 12 кг, якщо йдеться саме про побутові моделі.

Допустима вага для розміщення в барабані пральної машини – це маса сухої білизни.

Оскільки мокра білизна важить відчутно більше, ніж суха (іноді в кілька разів), навіть мале перевантаження в умовні 300-400 грам у процесі циклу прання перетворюється на півтора-два кілограми. А це вже справді серйозні додаткові навантаження.

Занадто мало білизни в пральній машині — це теж погано. Якщо виробником не вказано мінімальну вагу, то кладіть у пристрій не менше 1,5 кг сухого одягу.

Недовантаження може призвести до підвищеної вібрації пральної машини, ослаблення електричних контактів, кріплення вузлів і механізмів, прискорення зносу демпферів і пружин бака, порушення симетрії барабана і його пошкодження.

Основні рекомендації

Бавовняні речі закладайте в машинку у співвідношенні 1:1. Тобто якщо максимальна вага — 5 кг, то кладіть не більше 5 кг такого одягу

Легку та об'ємну синтетику потрібно завантажувати на 50% від максимального дозволеного показника, шерсть — на 30%

У режимі швидкого прання необхідно наповнювати барабан на 30%, під час делікатного прання — на 50% від максимального значення ваги

Раніше ми писали, як часто треба прати джинси. Більше про це читайте в новині.

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