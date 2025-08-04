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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
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Время на прочтение
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Сколько на самом деле можно хранить суп в холодильнике: запомните раз и навсегда

Зачастую мы варим большую кастрюлю супа, чтобы не готовить каждый день. Но безопасно ли хранить суп несколько дней подряд?

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Сколько можно хранить суп в холодильнике

Сколько можно хранить суп в холодильнике / © www.freepik.com/free-photo

На самом деле, для хранения этого блюда в холодильнике есть срок, после которого есть суп не стоит, потому что он может навредить здоровью. Рассказываем, сколько можно хранить суп в холодильнике, когда его не стоит есть, а лучше выбросить.

Сколько можно хранить суп в холодильнике

В среднем готовый суп можно хранить в холодильнике до 4 дней при температуре +2…+5°C. После этого его нужно съесть или выбросить, даже если у него нет видимых признаков порчи.

Почему суп портится даже в холоде

Бактерии могут выживать и при низких температурах. Если суп долго стоит на плите, медленно охлаждается и не накрывается крышкой, это создает идеальные условия для размножения микроорганизмов. Даже повторное кипячение не всегда гарантирует безопасность.

Правила безопасного хранения супа.

  1. Быстро охладите: не оставляйте суп на плите более 2 часов. Перелейте его в другую посуду и поставьте в холодильник.

  2. Закрывайте крышкой или пищевой пленкой — это предотвращает попадание микробов и посторонних запахов.

  3. Разогревайте правильно: обязательно вскипятите суп перед употреблением, особенно если хранили его несколько дней.

  4. Не замораживайте повторно: если уже разморозили суп, его нужно съесть, а не возвращать обратно в морозильную камеру.

Если вы понимаете, что не успеете съесть суп за 4 дня, заморозьте его. В морозильной камере при -18°C суп сохраняется до 3 месяцев без потери вкуса и качества.

Когда суп уже нельзя есть

  • Изменился запах или вкус.

  • Появилась пленка, слизь или пена.

  • Суп стал мутным или забродил.

  • Есть сомнения — лучше не рисковать.

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