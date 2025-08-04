Назван возраст, когда организм начинает стареть

В определенном возрасте начинаются процессы старения / © Credits

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Ученые выяснили, что в определенном возрасте старение тела резко ускоряется, особенно в сосудах и некоторых органах. Это открытие поможет лучше понимать, как поддерживать здоровье и замедлить процесс старения.

Об этом сообщает издание ScienceAlert.

Специалисты из Китайской академии наук провели масштабное исследование белкового состава человеческих тканей, обнаружившее, что с определенного возраста процессы старения резко ускоряются. Наиболее уязвимой системой оказалась сердечно-сосудистая, в частности стенки кровеносных сосудов, которые начинают стареть одними из первых.

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В рамках исследования были проанализированы ткани 76 доноров в возрасте от 14 до 68 лет. На основе полученных данных ученые создали индивидуальные «белковые часы» для разных типов тканей, чтобы проследить, как меняется белковый профиль с годами.

Читайте также Дата публикации 08:21, 04.08.25 Категория Здоровье Количество просмотров 2313 Названы продукты, блокирующие старение Автор публикации Вера Хмельницкая

Самые заметные трансформации, как оказалось, происходят в возрастном диапазоне от 45 до 55 лет — именно в это время ткани проходят через масштабную перестройку белков. Особенно значительные изменения были обнаружены в аорте, что указывает на ее повышенную чувствительность к процессам старения. Также существенные возрастные изменения наблюдались в поджелудочной железе и селезенке.

Дополнительно исследователи зафиксировали увеличение концентрации 48 белков, которые ассоциируются с развитием различных заболеваний — в частности, сердечно-сосудистой системы, патологий печени и фиброза.

Чтобы проверить действие одного из этих белков, его выделили из ткани мышиной аорты и ввели молодым мышам. Результат был показателен: у животных снизилась выносливость, ухудшилась координация и появились признаки старения сосудов.

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Результаты исследования согласуются с предыдущими научными работами, которые выявляли «скачки» старения примерно в 44 и 60 лет. Это подчеркивает, что процесс старения является не равномерным, а этапным, и поражает разные системы организма в разное время. Более глубокое понимание того, когда и как именно стареют отдельные органы, открывает путь к созданию персонализированных медицинских подходов, направленных на замедление или смягчение возрастных изменений.

Напомним, ранее мы писали о том, что международная команда исследователей установила, что старение человеческого организма не является равномерным процессом. Они обнаружили, что именно поэтому риск многих возрастных заболеваний растет не постепенно, а после определенного порога.