Названо вік, коли організм починає старіти

В певному віці починаються процеси старіння / © Credits

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Вчені з’ясували, що в певному віці старіння тіла різко прискорюється, особливо у судинах та деяких органах. Це відкриття допоможе краще розуміти, як підтримувати здоров’я й уповільнити процес старіння.

Про це повідомляє видання ScienceAlert.

Фахівці з Китайської академії наук провели масштабне дослідження білкового складу людських тканин, яке виявило, що з певного віку процеси старіння різко пришвидшуються. Найбільш вразливою системою виявилася серцево-судинна, зокрема стінки кровоносних судин, які починають старіти одними з перших.

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У межах дослідження було проаналізовано тканини 76 донорів віком від 14 до 68 років. На основі отриманих даних науковці створили індивідуальні «білкові годинники» для різних типів тканин, щоб прослідкувати, як змінюється білковий профіль із роками.

Найпомітніші трансформації, як виявилося, відбуваються у віковому діапазоні від 45 до 55 років — саме в цей час тканини проходять через масштабну перебудову білків. Особливо значні зміни були виявлені в аорті, що вказує на її підвищену чутливість до процесів старіння. Також суттєві вікові зміни спостерігалися в підшлунковій залозі та селезінці.

Додатково дослідники зафіксували збільшення концентрації 48 білків, які асоціюються з розвитком різних захворювань — зокрема серцево-судинної системи, патологій печінки та фіброзу. Щоб перевірити дію одного з цих білків, його виділили з тканини мишачої аорти та ввели молодим мишам. Результат був показовим: у тварин знизилась витривалість, погіршилась координація та з’явилися ознаки старіння судин.

Результати дослідження узгоджуються з попередніми науковими роботами, які виявляли «стрибки» старіння приблизно у 44 та 60 років. Це підкреслює, що процес старіння є не рівномірним, а етапним, і вражає різні системи організму в різний час. Глибше розуміння того, коли і як саме старіють окремі органи, відкриває шлях до створення персоналізованих медичних підходів, спрямованих на уповільнення або пом’якшення вікових змін.

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Нагадаємо, раніше ми писали про те, що міжнародна команда дослідників, встановила, що старіння людського організму не є рівномірним процесом. Вони виявили, що саме через це ризик багатьох вікових захворювань зростає не поступово, а після певного порогу.