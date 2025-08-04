Названо продукти, що блокують старіння

Шоколад — секретна зброя проти старіння

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Турбота про шкіру та її молодість неможлива без правильного харчування з великою кількістю продуктів, багатих вітамінами та антиоксидантами. А тому, перш ніж витрачатися на дорогі процедури та засоби догляду — змініть своє харчування.

Експерти склали список корисних продуктів, які можуть суттєво омолодити організм. До нього входять:

Лосось - чемпіон по місткості омега-3 жирних кислот, які сповільнюють процеси старіння організму

Горіхи — містять не тільки жирні кислоти, але й клітковину, яка покращує обмін речовин та білок, який необхідних для пружності шкіри

Авокадо — містить велику кількість мононасичених жирів, які підтримують рівень цукру в крові та допомагають позбавитись тяги до солодкого

Помідори — допомагають організму боротись з запальними процесами завдяки лікопіну. Ця речовина знижує рівень поганого холестерину

Чорниця — багата на поліфеноли, речовини, які здатні виводити з організму вільні радикали та зупиняти процеси старіння на етапі зародження

Гіркий шоколад також бореться зі старінням

Нагадаємо, відомий геронтолог розробив просту систему з чотирьох щоденних звичок, які допомагають зберегти молодість, зміцнити здоров’я і відтермінувати старіння.

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