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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Здоровье
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Время на прочтение
1 мин

Названы продукты, блокирующие старение

Узнайте, что есть, чтобы помолодеть на годы и значительно улучшить качество жизни.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Шоколад – секретное оружие против старения

Шоколад — секретное оружие против старения

Забота о коже и ее молодости невозможна без правильного питания с большим количеством продуктов, богатых витаминами и антиоксидантами. Поэтому, прежде чем тратиться на дорогостоящие процедуры и средства ухода — измените свое питание.

Эксперты составили список полезных продуктов, которые могут омолодить организм. В него входят:

  • Лосось — чемпион по емкости омега-3 жирных кислот, замедляющих процессы старения организма

  • Орехи содержат не только жирные кислоты, но и клетчатку, которая улучшает обмен веществ и белок, необходимых для упругости кожи

  • Авокадо содержит большое количество мононасыщенных жиров, которые поддерживают уровень сахара в крови и помогают избавиться от тяги к сладкому.

  • Помидоры помогают организму бороться с воспалительными процессами благодаря ликопину. Это вещество снижает уровень плохого холестерина

  • Черника богата полифенолами, веществами, которые способны выводить из организма свободные радикалы и останавливать процессы старения на этапе зарождения

  • Горький шоколад также борется со старением

Напомним, известный геронтолог разработал простую систему из четырех ежедневных привычек, помогающих сохранить молодость, укрепить здоровье и отсрочить старение.

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