Названы продукты, блокирующие старение

Шоколад — секретное оружие против старения

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Забота о коже и ее молодости невозможна без правильного питания с большим количеством продуктов, богатых витаминами и антиоксидантами. Поэтому, прежде чем тратиться на дорогостоящие процедуры и средства ухода — измените свое питание.

Эксперты составили список полезных продуктов, которые могут омолодить организм. В него входят:

Лосось — чемпион по емкости омега-3 жирных кислот, замедляющих процессы старения организма

Орехи содержат не только жирные кислоты, но и клетчатку, которая улучшает обмен веществ и белок, необходимых для упругости кожи

Авокадо содержит большое количество мононасыщенных жиров, которые поддерживают уровень сахара в крови и помогают избавиться от тяги к сладкому.

Помидоры помогают организму бороться с воспалительными процессами благодаря ликопину. Это вещество снижает уровень плохого холестерина

Черника богата полифенолами, веществами, которые способны выводить из организма свободные радикалы и останавливать процессы старения на этапе зарождения

Горький шоколад также борется со старением

Напомним, известный геронтолог разработал простую систему из четырех ежедневных привычек, помогающих сохранить молодость, укрепить здоровье и отсрочить старение.

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