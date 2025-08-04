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Названы продукты, блокирующие старение
Узнайте, что есть, чтобы помолодеть на годы и значительно улучшить качество жизни.
Забота о коже и ее молодости невозможна без правильного питания с большим количеством продуктов, богатых витаминами и антиоксидантами. Поэтому, прежде чем тратиться на дорогостоящие процедуры и средства ухода — измените свое питание.
Эксперты составили список полезных продуктов, которые могут омолодить организм. В него входят:
Лосось — чемпион по емкости омега-3 жирных кислот, замедляющих процессы старения организма
Орехи содержат не только жирные кислоты, но и клетчатку, которая улучшает обмен веществ и белок, необходимых для упругости кожи
Авокадо содержит большое количество мононасыщенных жиров, которые поддерживают уровень сахара в крови и помогают избавиться от тяги к сладкому.
Помидоры помогают организму бороться с воспалительными процессами благодаря ликопину. Это вещество снижает уровень плохого холестерина
Черника богата полифенолами, веществами, которые способны выводить из организма свободные радикалы и останавливать процессы старения на этапе зарождения
Горький шоколад также борется со старением
Напомним, известный геронтолог разработал простую систему из четырех ежедневных привычек, помогающих сохранить молодость, укрепить здоровье и отсрочить старение.