Три бестактных вопроса, на которые ни в коем случае нельзя отвечать

Довольно часто знакомые и малознакомые люди могут задавать вопросы, от которых хочется сразу убежать. К сожалению, бороться с этим явлением практически невозможно, однако вы имеете полное право защищать себя от подобного поведения. Рассказываем, ссылаясь на ресурс Woman Life, на какие вопросы вы не должны отвечать, потому что они затрагивают ваши личные границы.

На какие неудобные вопросы не нужно отвечать и как противостоять бестактному поведению

"Когда мужчину найдешь?" Такие вопросы зачастую задают близкие и дальние родственники, знакомые или даже коллеги. Однако эти слова являются признаком того, что ваши личные границы пытаются взломать, чтобы вмешаться в личную жизнь. Поэтому нельзя отвечать на такой вопрос, лучше умолчать или перевести разговор на другую тему. А собеседнику следует дать понять, что он бестактен и не знает правил нравственного общения.

"Зачем тебе этот спорт, куда еще худеть?" Казалось бы, такая фраза достаточно невинна, однако это только на первый взгляд. На самом деле ваши усилия и работу над своей фигурой и укреплением здоровья пытаются обесценить. В таких случаях нужно человеку объяснить, что поддерживать тело в форме – значит поддерживать свое здоровье.

"Ресницы нарастила? Губы подкачала?" Внешний вид – это личное дело каждого человека. И если кто пытается подчеркнуть свою природную красоту, то это нормальное желание. Ибо все мы хотим нравиться другим людям. Но если человек откровенно задает такие вопросы, то следует сразу давать ему отпор – прекратить разговор или перевести тему. А психологи вообще рекомендуют ограничить свое общение с теми, кто нарушает ваши личностные границы.

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