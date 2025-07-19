Почему кот мурлычет / © Unsplash

Реклама

Как именно происходит мурлыканье

Муркот кота появляется, когда часть гортани сжимается. Тогда во время вдоха и выдоха происходит вибрация голосовых связок. Звук образуется с помощью мышц, что размещаются в гортани. Они контролируются нервной системой.

Раньше владельцы кошек считали, что котики мурлыкают, когда они довольны. Но, на самом деле, исследователи узнали, что характер мурлыкания может изменяться в зависимости от ситуации. К примеру, когда ваш любимец просит еду, он мурлычет, используя высокочастотные компоненты, которые чем-то похожи на плач младенца. Так животное манипулирует человеком, побуждая его дать еду.

Также коты могут мурлыкать, когда они испытывают дискомфорт, боль или стресс. Как предполагают ученые, с помощью вибраций, возникающих во время этого процесса, животные лечатся. Они могут не только снимать нервное напряжение, но и лечить раны или помогать костям быстрее сращиваться.

Реклама

Итак, мурлыканье — это не только выражение чего-то приятного, но и сложный инструмент, который нужен котам для коммуникации и самолечения. Животные его используют, чтобы выражать свои потребности, привлекать внимание человека, улучшать свое здоровье. Поэтому, когда ваш кот мурлычет, возможно он не просто доволен, а хочет вам что-то сказать.

Читайте также: