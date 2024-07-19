Вчені з'ясували, що означає, коли кіт муркотить

Муркотіння котів — один з найхарактерніших звуків цих домашніх улюбленців. Ми звикли, що воно вказує на задоволення, але вчені з'ясували дещо цікаве.

Як саме відбувається муркотіння

Муркотіння кота з'являється, коли частина гортані стискається. Тоді під час вдиху і видиху відбувається вібрація голосових зв'язок. Звук утворюється за допомогою м'язів, що розташовуються в гортані. Вони контролюються нервовою системою.

Раніше власники котів вважали, що котики муркотять, коли вони задоволені. Але, насправді, дослідники дізналися, що характер муркотіння може змінюватися залежно від ситуації. Наприклад, коли ваш улюбленець просить їжу, він муркотить, використовуючи високочастотні компоненти, які чимось схожі на плач немовляти. Так тварина маніпулює людиною, спонукаючи її дати їжу.

Також коти можуть муркотіти, коли вони відчувають дискомфорт, біль чи стрес. Як припускають вчені, за допомогою вібрацій, які виникають під час цього процесу, тварини лікуються. Вони можуть не лише знімати нервове напруження, але й лікувати рани чи допомагати кісткам швидше зрощуватися.

Отже, муркотіння — це не лише вираз чогось приємного, але й складний інструмент, який потрібен котам для комунікації та самолікування. Тварини його використовують, щоб виражати свої потреби, залучати увагу людини, покращувати своє здоров'я. Тому, коли ваш кіт муркоче, можливо він не просто задоволений, а хоче вам щось сказати.

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