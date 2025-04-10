Выращивание батата на огороде: как получить вкусный и полезный урожай

Как выращивать батат на огороде | / © Credits

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Несмотря на свое тропическое происхождение, батат или сладкий картофель может хорошо расти и в украинском климате. Некоторые из аграриев даже считают, что выращивать батат легче, чем обычный картофель, ведь не нужно его окучивать, а пользы — больше.

Как выращивать батат на огороде, рассказывает "Добрый хозяин".

Батат лучше всего чувствует себя на легких, хорошо дренированных почвах с достаточным содержанием азота. Оптимальный уровень кислотности этой культуры составляет 5,5–6,5. Важно также поддерживать умеренный режим полива. Во время роста батат расстилается по земле, подавляя рост сорняков.

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Лучшая температура для активного развития и формирования урожая – от +25 до +30 градусов. При понижении температуры ниже этих значений рост замедляется. А при +10°С и ниже батат погибает, поэтому среда выращивания оказывает значительное влияние на качество и количество будущего урожая.

Как вырастить рассаду батата

Рассаду батата можно вырастить в домашних условиях – из семян или из клубней. Семена редко встречаются в обычных садовых магазинах, поэтому обычно их заказывают через специализированные сайты или у фермеров. Перед покупкой важно проверить отзывы и надежность продавца.

Почва для выращивания рассады должна состоять из одинаковых частей перегноя, крупного песка и рыхлой земли. Важно избегать использования обычной огородной почвы, ведь она может быть бедна питательными веществами или содержать вредителей.

Семена или клубни высаживают в ящики с подготовленной смесью во второй половине февраля. После этого контейнеры накрывают пленкой и ставят в теплое место. Полив должен быть регулярным.

Для высадки в открытый грунт ростки должны достичь высоты 15–20 см, а температура почвы должна составлять не менее +15°С. За две недели до высадки растения закаляют, каждый день вынося на свежий воздух на несколько часов.

Как вырастить батат из клубней

Картофель высаживают в январе или феврале в специальные ящики или горшки узкой частью вниз, слегка вдавливая их в субстрат. Затем поверхность засыпают 3-сантиметровым слоем песка, что обеспечивает дренаж и защиту от избыточной влаги. Во избежание гниения можно обработать клубни раствором медного купороса.

Чтобы обеспечить удачное проращивание, в контейнерах нужно произвести дренажные отверстия. Оптимальная температура для прорастания клубней – от +17 до +27 градусов. При регулярном поливе первые ростки появляются примерно через месяц.

© Фото из открытых источников

С одного батата можно получить 5–10 черенков. Новые побеги снимают каждые 8–10 дней, в среднем до шести раз. Возникающие междоузлия отделяют и переносят в воду или пересаживают в почву для укоренения. Высаживать их в открытую почву рекомендуют только при температуре не ниже +25°С. Ростки также нуждаются в постепенном привыкании к солнцу.

Для выращивания батата следует выбирать клубни, которые не хранились в холодильнике и не были обработаны для длительного хранения. Лучше всего использовать посадочный материал, полученный от фермеров.

Правильная посадка - залог хорошего урожая

Для выращивания батата следует выбирать участки, защищенные от ветра. Осенью почву готовят заранее – перекапывают и обогащают органикой: перегноем, компостом или сульфатом калия. Высадку ростков проводят в лунки глубиной около 15 см, оставляя междурядья не менее 70 см, а расстояние между растениями - 30 см. Междоузлия при этом погружают в землю на 2 см. Чтобы оградить рассаду от температурных колебаний, ее накрывают пленкой, агроволокном или пластиковыми бутылками. Появление новых листьев свидетельствует об успешном приживлении растения.

Как выращивать батат на огороде | / © pixabay.com

Уход за растением: полив и подкормка

Особое внимание следует уделить температуре – батат чувствителен к перепадам и не переносит холодного ветра. В первый месяц после высадки батат нуждается в обильном, но умеренном поливе. Важно избегать застоя воды, поскольку это может привести к загниванию корней. Полив производят после подсыхания верхнего слоя грунта. Для подкормки можно использовать настой древесной золы, который выдерживается в воде в течение 2-3 недель.

Чтобы избежать снижения качества клубней, следует следить за тем, чтобы в узлах не появлялись дополнительные корни – их нужно осторожно обрывать вручную.

Когда выкапывать батат

Время уборки урожая зависит от сорта, региона и сроков посадки. Период созревания в почве может занять от трех до шести месяцев. Основной ориентир – пожелтение листьев и клубней. Лучше всего собирать батат в сухую, тёплую погоду, поскольку влага после дождя сокращает срок хранения. После выкапывания клубня следует несколько часов просушить на воздухе.

Обычно урожайность составляет от 1 до 2 кг с квадратного метра. Выкапывать батат лучше вилами, поскольку он легко повреждается. Хранить клубни следует в ящиках при температуре от 8 до 15°C. Перед этим батат выдерживают 4–7 дней при температуре 25–30°C для улучшения лежкости.

Соблюдение простых правил позволит получить щедрый урожай сладкого картофеля, который будет сохраняться длительное время.

Раньше мы рассказывали, чем подкормить помидоры после высадки, на стадии соцветия и плодоношения.