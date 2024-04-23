Яйца будете раздавать: 10 лучших пород кур-несушек

Если вы хотите иметь много яиц или собираетесь разводить кур на фермерском хозяйстве, стоит узнать, какие породы несут больше яиц.

О десяти лучших породах кур-несушек в Украине рассказали на сайте agroapp.

Борки-117 — порода кур-несушек из Украины, отличающаяся белым украшением и очень высокой производительностью. В год курица может дать 270-345 яиц. При этом вес каждого примерно 60-64 г. В день одна птица употребляет в пищу 115 г корма, а половой зрелости достигает на 163-165 день.

Декалб белый – порода кур, которая пришла к нам из Нидерландов. Куры белого или коричневого цвета, отличаются спокойным характером, к стрессам устойчивы. В день одна птица потребляет около 110 г корма, а половой зрелости достигает 150 дней. Вес одного яйца 60-63 г, в год выходит примерно 330 яиц.

Иза Браун – еще одна нидерландская порода кур-несушек. За ней просто ухаживать, она легко акклиматизируется. В сутки курильщику требуется 110 г корма, за 150 дней она достигает половой зрелости. В год вы получите примерно 320 яиц весом 58-64 г.

Бованс Золотая линия – основным отличием этой породы является то, что она показывает высокую производительность и при этом обладает крепким иммунитетом. В год одна курица даст 332 яиц (вес 63-67 г). Порода неприхотлива к кормам, в сутки потребляет примерно 114 г корма, а половой зрелости достигает 143-145 дней. Можно держать в клетке – она легко адаптируется к условиям. Породы также используются для мяса.

Леггорн белый – порода из Италии, которая отличается высокой производительностью уже на первом году жизни: за год дает до 360 яиц (вес 58-60 г). К климату приспосабливается легко, в день одна курица потребляет 105-110 г корма. Однако нуждается в просторном курятнике, потому что очень подвижна. Половая зрелость приходит за 148-152 дня.

Леггорн белый — одна из самых продуктивных пород кур-несушек. / Фото: commons.wikimedia.org

Хай-Лайн – американская порода кур-несушек, которая показывает достаточно высокую производительность на протяжении всей своей жизни. В год одна птица дает 340 яиц весом около 65 г. В день породе требуется 110 г корма, она спокойна и достаточно контактна. За 180 дней достигает половой зрелости.

Доминант – порода, выведенная в Чехии, показывает высокую производительность первые 3-4 года. В год дает 320 яиц (вес 70 г). В день потребляет около 150 г корма. Достигает половой зрелости за 150 дней.

Коралл Ник – гибрид, который был выведен в Германии. В течение трех лет остается очень продуктивным, давая в год 350 яиц весом 60-70 г. отличается спокойным характером. Обладает белым окрасом с черными пятнами. Очень быстро достигает половой зрелости – за 136 дней.

Хайсекс Браун – еще одна нидерландская порода, дающая до 315 яиц в год (вес одного 70 г). Птицы достаточно спокойны, за 122 дня достигают половой зрелости. В день потребляют до 120 г корма. Производительность снижается через 2 года.

Браун Ник – популярная немецкая порода, как отличающаяся высокой производительностью. Из одной курицы за год вы получите 400 яиц, весом 75 г. Куры просты в уходе и достаточно спокойны, практически никогда не болеют. В день одной птицы требуется 120 г корма, а половой зрелости она достигнет 150 дней.

Чтобы получить максимальное количество яиц лучше выбирать разные породы кур. Обязательно изучит все особенности каждой породы перед приобретением.

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