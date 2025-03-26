Новый скандал с минами для ВСУ: эксперты забили тревогу

Минобороны планирует масштабный заказ мин, но в Общественном антикоррупционном совете забили тревогу: эти же производители раньше срывали поставки. Нарушения предварительных контрактов и качество боеприпасов до сих пор не расследованы, а ответственные лица не наказаны, говорят там.

Все что известно по состоянию на данный момент, рассказали журналисты в эксклюзиве TSN.ua.

Общественный антикоррупционный совет при МОУ 19 марта вышел с громким заявлением. Речь идет о том, что им стало известно, что Минобороны Украины планирует заказать большой объем 120-мм минометных мин у госпроизводителей, ранее неоднократно не выполнявших свои обязательства. Решение о дополнительной закупке значительного количества минометных мин у заводов, которые не смогли выполнить даже 50% предварительных контрактов по аналогичному виду боеприпасов, создает существенные риски для поставки на фронт, говорится в заявлении.

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Кроме того, ГАР МО указывает на то, что, несмотря на существенные нарушения графиков поставки 120-мм минометных мин, жалобы на ранее поставленные бракованные мины, и на скандал, вышедший в публичную плоскость – никто не понес ответственности. Корреспондентка ТСН Юлия Кириенко также отметила, что Минобороны Украины планирует заказать у скандального производителя еще несколько сот тысяч мин.

"Это пирамида МММ в закупках мин. Иначе не назовешь", – подчеркнула она.

24 марта Антикоррупционная Рада вышла с новым заявлением, в котором говорится, что важно четко прописать и соблюдать штрафные санкции для поставщиков вооружения. Отсутствие наказания или выборочное применение санкций открывает возможности манипуляций со стороны чиновников. ГАР МО также считает, что высокопоставленные должностные лица "Агентства оборонных закупок" в 2024 году совершили уголовное правонарушение, нанеся большой ущерб государственному бюджету и ВСУ.

ВСУ поставили бракованные мины / Фото: ТСН.ua

"Все изложенные факты основываются на материалах заявлений о совершении уголовных правонарушений, которые ГАР МО уже передала НАБУ и ДБР. Часть данных, включая названия предприятий, номера контрактов и точные даты жалоб, содержатся в заявлениях, но не могут быть обнародованы публично", добавили там. Также ГАР МО призвала действующее руководство Агентства оборонных закупок сделать выводы, ведь в случае повторения подобных ситуаций реакция будет немедленной и публичной.

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Коррупционные риски

Антикоррупционный совет отмечает: кроме очевидного риска для фронта проблема заключается в том, что решения принимаются не по четким правилам, а по усмотрению чиновников. Это создает коррупционные угрозы. Кроме того, ГАР МО отмечает: непонятные судебные решения по признанию "форс-мажорных обстоятельств" для оборонных предприятий еще больше усложняют ситуацию и вредят рынку вооружений.

"Штрафы должны быть либо для всех, либо ни для кого. Иначе это либо неэффективность, либо коррупция. Либо и то, и другое вместе", — подчеркивают в заявлении.

Последствия и ответственность

Учитывая собранные факты, Общественный антикоррупционный совет утверждает, что действия должностных лиц, принимавших такие решения, имеют признаки уголовных правонарушений. Им могут предъявить обвинения по статьям Уголовного кодекса Украины: мошенничество в особо крупных размерах и служебная халатность.

Скандал с бракованными минами: с чего все началось?

Скандал с бракованными минами разразился в начале ноября 2024 года. Тогда появилась информация, что ВСУ получили некачественную партию мин калибра 120 мм, произведенных на государственном предприятии Украины. Информацию о том, что поставленные в войска 120-мм мины не взрываются, начали распространять сами военные, военкоры и антикоррупционные активисты.

На обнародованных видео, у украинских минометных выстрелов было сразу несколько дефектов. В частности, вышибный заряд не срабатывал, то есть мина не вылетала из ствола. А если даже вышибочный срабатывал, то фиксировался большой недолет боеприпаса – мина падала в 10-50 метрах.

Кроме того, были проблемы и с взрывателем, то есть элементом, отвечающим за взрыв мины при попадании. В Минобороны Украины 26 ноября заявили, что межведомственная комиссия проводит расследование нештатного износа 120-миллиметровых мин. Отмечалось, что использование указанных партий боеприпасов в силах обороны приостановили, также запретили их выдачу в боевые подразделения. По этому факту ДБР открыло уголовное производство. Минобороны приостановило использование указанных партий боеприпасов в Силах обороны, а также их выдачу в боевые подразделения до завершения установления причин нештатного срабатывания. Кроме того, партия поставленных боеприпасов была изъята для дальнейших исследований. Пообещали поставить импортные мины. Также межведомственная комиссия должна провести инспекцию минометных мин других калибров на предмет соблюдения стандартов производства, качества компонентов и условий их хранения.

По данным источников "Зеркала недели", а также "Украинской правды", военное руководство сразу сомневалось, что украинский завод, который в начале года пообещал изготовить 500 тысяч мин для ВСУ, способен выполнить эту задачу. В статьях говорилось, что предприятие уже имело историю просроченных и сорванных контрактов, его менеджмент фигурировал по уголовным делам, а территория завода периодически попадала под обстрелы российских ракет. Более того, в январе военное представительство Минобороны провело проверку предприятия и обнаружило, что оно испытывает проблемы с количеством квалифицированного персонала и производственными мощностями, чтобы выработать такую партию мин. Однако в заключении проверки, а затем в дополнениях к нему инспекторы МОУ указали, что завод все же может изготовить необходимое количество боеприпасов и даже больше.

Соответственно, 14 февраля агентство оборонных закупок Минобороны заключило контракт с заводом на изготовление полмиллиона 120-мм мин и заплатило ему 7,5 млрд гривен аванса. В апреле производитель сообщил, что завод попал под ракетные обстрелы, часть оборудования повреждена, поэтому нужно сдвинуть графики поставки боеприпасов. Соответственно, первая партия 120-мм мин попала на фронт только в июне вместо апреля.

После того как скандал вышел в публичную плоскость, представитель профильного комитета по вопросам обороны и нацбезопасности Федор Вениславский заявил, что выявленная нехватка в минах "не является критической для сектора безопасности и обороны". Причиной этой проблемы он назвал погодные условия.

"Дефект, который был допущен, был выявлен из-за того, что температура воздуха снизилась, а влажность выросла. То есть это стало тем триггером, который позволил выяснить, что есть определенные проблемы", — сказал он "Радио Свобода".

А министр по стратегическим отраслям промышленности Украины Герман Сметанин в начале декабря 2024 года заявил, что все некачественные мины заменят бесплатно на средства завода-производителя. Также он добавил, что из последних партий на 54 тысячи 120 минометных мин, замене подлежат около 24 тысяч единиц. Он также отметил, что уже открыто 2 уголовных производства, продолжаются следственные действия и внутренние проверки.

Журналистка Юлия Кириенко рассказала, что журналистов вызвали на официальную встречу в МинстратегПром, чтобы объяснить, что ситуация не так катастрофична, как кажется. Однако, по ее данным, вместо улучшения бракованные мины отозвали с фронта, а на их место ничего не посылали. "И это тогда, когда битва за Покровск и жаркое под Торецком”. "Были и рекламации по качеству". В частности, корреспондентка отмечает, что знает о 8 таких документах. "Между тем завод, взявший на себя обязательство поставить до конца года 500 тысяч штук, поставляет только 170 тысяч. В то же время АОЗ продлили срок действия контракта до 2025 года, чтобы завод избежал штрафов за невыполнение. И теперь они снова планируют заказать у того же производителя еще несколько сотен тысяч мин", отметила она.

В антикоррупционном совете отметили, что проблема заключается в чрезмерной концентрации заказов на поставку боеприпасов одному производителю или поставщику. В то же время ГАР МО обратилась и к Ставке Верховного Главнокомандующего с предложением:

рассмотреть предложение об обязательстве закупщиков проводить практику диверсификации закупок по боеприпасам от разных производителей.

истребовать у правоохранительных органов и Минобороны результаты расследования по снабжению государственными заводами некачественных 120-мм мин;

обязать ответственных лиц озвучить публично количество рекламаций и боеприпасов, возвращенных производителю.

Мы также обратились за комментарием к представителям Комитета Верховной Рады Украины по национальной безопасности, обороне и разведке, однако на момент публикации этого материала, но ответа не получили.

Напомним, что Министерство обороны Украины планирует заказать у скандального производителя еще несколько сотен тысяч мин, стало известно в марте 2025 года.

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