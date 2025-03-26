Зеленский прибыл в Париж - подробности

Встреча президентов Украины и Франции запланирована на сегодняшний вечер.

Президент Украины Владимир Зеленский уже прибыл во Францию с официальным визитом.

Об этом сообщило "Суспільне".

"Президент Зеленский прибыл во Францию, сообщил нам спикер президента Сергей Никифоров. Вскоре он встретится с президентом Франции Макроном", — говорится в сообщении.

Напомним, Зеленский должен встретиться с Макроном в Париже уже сегодня. Президенты обсудят подготовку к саммиту стран "коалиции желающих", готовых предоставить Украине гарантии безопасности. Саммит состоится 27 марта в Париже.

Читайте также: