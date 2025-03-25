Зеленский едет к Макрону — первые детали визита

Президент Украины Владимир Зеленский посетит Францию вечером, 26 марта. Его примет президент Франции Эммануэль Макрон.

Об этом сообщает AFP.

По данным издания, целью встречи будет подготовка саммита стран "коалиции желающих", готовых предоставить Украине гарантию безопасности. Саммит состоится 27 марта в Париже.

Напомним, Макрон сообщил, что в Париже состоится саммит "коалиции желающих" при присутствии Владимира Зеленского.

Накануне о том, что лидеры европейских стран встретятся в Париже, чтобы обсудить свою позицию по Украине и требования к мирному процессу, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на людей, знакомых с этими планами. Среди стран Европейского союза будут Германия, Италия и Польша, а также страны, не входящие в ЕС, такие как Великобритания и Канада.

Европейские союзники Киева пытаются присоединиться к мирному процессу после того, как США начали переговоры с Россией и Украиной. Так называемая коалиция желающих встретилась в начале месяца в Лондоне.

Владимир Зеленский ранее заявил, что на следующей неделе он будет в Париже для проведения встреч.