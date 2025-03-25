Зеленський їде до Макрона - перші деталі візиту

Президент України Володимир Зеленський відвідає Францію вже ввечері, 26 березня. Його прийме президент Франції Еммануель Макрон.

Про це повідомляє AFP.

За даними видання, метою зустрічі буде підготовка саміту країн "коаліції охочих", готових надати Україні гарантії безпеки. Саміт відбудеться 27 березня у Парижі.

Нагадаємо, Макрон повідомив, що в Парижі відбудеться "саміт коаліції" охочих за присутності Володимира Зеленського.

Напередодні про те, що лідери європейських країн зустрінуться в Парижі, щоб обговорити свою позицію щодо України і вимоги до мирного процесу, повідомило агентство Bloomberg з посиланням на людей, знайомих з цими планами. Серед країн Європейського союзу будуть Німеччина, Італія та Польща, а також країни, що не входять до ЄС, такі як Велика Британія і Канада.

Європейські союзники Києва намагаються долучитися до мирного процесу після того, як США розпочали переговори безпосередньо з Росією й Україною. Так звана коаліція охочих зустрілася на початку цього місяця в Лондоні.

Володимир Зеленський раніше заявив, що наступного тижня він буде в Парижі для проведення зустрічей.