Зеленський прибув до Парижа — подробиці

Зустріч президентів України та Франції запланована на сьогоднішній вечір.

Президент України Володимир Зеленський вже прибув до Франції з офіційним візитом.

Про це повідомило "Суспільне".

"Президент Зеленський прибув до Франції, повідомив нам речник президента Сергій Никифоров. Незабаром він зустрінеться з президентом Франції Макроном", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Зеленський має зустрітись з Макроном у Парижі вже сьогодні. Президенти обговорять підготовку до саміту країн "коаліції охочих", готових надати Україні гарантії безпеки. Саміт відбудеться 27 березня у Парижі.

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