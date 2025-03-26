Новий скандал з мінами для ЗСУ: експерти забили на сполох

Міноборони планує масштабне замовлення мін, але в Громадській антикорупційній раді забили на сполох: ці ж виробники раніше зривали постачання. Порушення попередніх контрактів і якість боєприпасів досі не розслідувані, а відповідальні особи не покарані, кажуть там.

Все що відомо станом на зараз, розповіли журналісти в ексклюзиві TSN.ua.

Громадська антикорупційна рада при МОУ 19 березня вийшла з гучною заявою. Йдеться про те, що їм стало відомо, що Міноборони України планує замовити великий обсяг 120-мм мінометних мін у держвиробників, які раніше неодноразово не виконували свої зобовʼязання. Рішення про додаткову закупівлю значної кількості мінометних мін у заводів, які не змогли виконати навіть 50% від попередніх контрактів по аналогічному виду боєприпасів, створює суттєві ризики для постачання на фронт, йдеться у заяві.

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Окрім того, ГАР МО вказує на те, що попри суттєві порушення графіків постачання 120-мм мінометних мін, скарги на раніше поставлені браковані міни, і на скандал, який вийшов у публічну площину – ніхто не поніс відповідальності. Кореспондентка ТСН Юлія Кирієнко також зазначила, що Міноборони України планує замовити в скандального виробника ще кілька сотень тисяч мін.

"Це піраміда МММ в закупівлях мін. Інакше не назвеш", – наголосила вона.

24 березня Антикорупційна Рада вийшла з новою заявою, в якій зазначається, що важливо чітко прописати та дотримуватися штрафних санкцій для постачальників озброєння. Відсутність покарання або вибіркове застосування санкцій відкриває можливості для маніпуляцій з боку чиновників. ГАР МО також вважає, що високопосадовці “Агенції оборонних закупівель” у 2024 році здійснили кримінальне правопорушення, завдавши великих збитків державному бюджету та ЗСУ.

ЗСУ поставили браковані міни / Фото: ТСН.ua

"Усі викладені факти ґрунтуються на матеріалах заяв про вчинення кримінальних правопорушень, які ГАР МО вже передала до НАБУ та ДБР. Частина даних, включаючи назви підприємств, номери контрактів і точні дати скарг, містяться в заявах, але не можуть бути оприлюднені публічно", додали там. Також ГАР МО закликала чинне керівництво "Агенції оборонних закупівель" зробити висновки, адже у разі повторення подібних ситуацій реакція буде негайною та публічною.

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Корупційні ризики

Антикорупційна рада наголошує: окрім очевидного ризику для фронту, проблема полягає в тому, що рішення ухвалюються не за чіткими правилами, а на розсуд чиновників. Це створює корупційні загрози. Крім того, ГАР МО зауважує: незрозумілі судові рішення щодо визнання "форс-мажорних обставин" для оборонних підприємств ще більше ускладнюють ситуацію та шкодять ринку озброєнь.

"Штрафи мають бути або для всіх, або ні для кого. Інакше це або неефективність, або корупція. Або і те, і те разом", — наголошують у заяві.

Наслідки та відповідальність

З огляду на зібрані факти, Громадська антикорупційна рада стверджує: дії посадовців, які ухвалювали такі рішення, мають ознаки кримінальних правопорушень. Їм можуть висунути обвинувачення за статтями Кримінального кодексу України: шахрайство в особливо великих розмірах та службова недбалість.

Скандал з бракованими мінами: з чого все почалося?

Скандал з бракованими мінами вибухнув на початку листопада 2024. Тоді з’явилася інформація, що ЗСУ отримали неякісну партію мін калібру 120 мм, вироблених на державному підприємстві України. Інформацію про те, що поставлені у війська 120-мм міни не вибухають, почали поширювати самі військові, воєнкори та антикорупційні активісти.

На оприлюднених відео, українські мінометні постріли мали відразу декілька дефектів. Зокрема, вишибний заряд не спрацьовував, тобто міна не вилітала зі ствола. А якщо навіть вишибний спрацьовував, то фіксувався великий недоліт боєприпасу - міна падала за 10-50 метрів.

Крім того, були проблеми і з підривником, тобто елементом, який відповідає за вибух міни при влучанні. В Міноборони України 26 листопада заявили, що міжвідомча комісія проводить розслідування нештатного спрацювання 120-міліметрових мін. Зазначалося, що використання зазначених партій боєприпасів у Силах оборони призупинили, також заборонили їх видачу у бойові підрозділи. За цим фактом ДБР відкрило кримінальне провадження. Міноборони призупинило використання зазначених партій боєприпасів у Силах оборони, а також їхню видачу в бойові підрозділи — до завершення встановлення причин нештатного спрацювання. Окрім того, партію поставлених боєприпасів було вилучено для подальших досліджень. Натомість пообіцяли поставити імпортні міни. Також міжвідомча комісія мала провести інспекцію мінометних мін інших калібрів на предмет дотримання стандартів виробництва, якості компонентів та умов їхнього зберігання.

За даними джерел "Дзеркала тижня", а також "Української правди", військове керівництво відразу мало сумніви, що український завод, який на початку року пообіцяв виготовити 500 тисяч мін для ЗСУ, здатний виконати це завдання. У статтях йшлося, що це підприємство вже мало історію прострочених й зірваних контрактів, його менеджмент фігурував у кримінальних справах, а територія заводу періодично потрапляла під обстріли російських ракет. Більш того, в січні військове представництво Міноборони провело перевірку підприємства і виявило, що воно має проблеми з кількістю кваліфікованого персоналу і виробничими потужностями, щоб виробити таку партію мін. Однак у висновку перевірки, а згодом у доповненнях до нього інспектори МОУ вказали, що завод все ж може виготовити необхідну кількість боєприпасів і навіть більше.

Відповідно, 14 лютого агенція оборонних закупівель Міноборони уклала контракт із заводом на виготовлення пів мільйона 120-мм мін і заплатила йому 7,5 млрд гривень авансу. У квітні виробник повідомив, що завод потрапив під ракетний обстріл, частина обладнання пошкоджена, тому треба зсунути графіки постачання боєприпасів. Відповідно, перша партія 120-мм мін потрапила на фронт лише в червні місяці замість квітня.

Після того як скандал вийшов у публічну площину, представник профільного комітету з питань оборони і нацбезпеки Федір Веніславський заявив, що виявлений брак в мінах "не є критичним для сектору безпеки і оборони". Причиною цієї проблеми він назвав погодні умови.

"Дефект, який був допущений, був виявлений через те, що температура повітря знизилася, а вологість зросла. Тобто це стало тим тригером, який дозволив з’ясувати, що є певні проблеми", - сказав він "Радіо Свобода".

А міністр зі стратегічних галузей промисловості України Герман Сметанін на початку грудня 2024 заявив, що усі неякісні міни замінять безплатно коштом заводу-виробника. Також він додав, що з останніх партій на 54 тисячі 120 мінометних мін, заміні підлягають близько 24 тисячі одиниць. Він також зазначив, що вже відкрито 2 кримінальні провадження, тривають слідчі дії та внутрішні перевірки.

Журналістка Юлія Кирієнко розповіла, що журналістів викликали на офіційну зустріч у МінстратегПром, щоб пояснити, що ситуація не така катастрофічна, як здається. Однак, за її даними, замість покращення, браковані міни відкликали із фронту, а на їх місце нічого не надсилали. "І це тоді, коли битва за Покровськ і гаряче під Торецьком”. “Були й рекламації щодо якості”. Зокрема, кореспондентка зазначає, що знає про 8 таких документів. “Тим часом завод, який взяв на себе зобовʼязання поставити до кінця року 500 тисяч штук, поставляє лише 170 тисяч. Водночас АОЗ продовжили термін дії контракту до 2025 року, щоб завод уникнув штрафів за невиконання. І тепер вони знову планують замовити у того самого виробника ще кілька сотень тисяч мін”, зауважила вона.

В антикорупційній раді вказали, що проблема полягає в надмірній концентрації замовлень на постачання боєприпасів одному виробнику або постачальнику. Вондночас, ГАР МО звернулася і до Ставки Верховного Головнокомандуючого з пропозицією:

розглянути пропозицію щодо зобовʼязання закупівельників провадити практику диверсифікації закупівель по боєприпасам від різних виробників.

витребувати у правоохоронних органів і Міноборони результати розслідування по постачанню державними заводами неякісних 120-мм мін;

зобовʼязати відповідальних осіб озвучити публічно кількість рекламацій і боєприпасів, які були повернуті виробнику.

Ми також звернулися за коментарем до представників Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки, однак на момент публікації цього матеріалу, але відповіді не отримали.

Нагадаємо, те, що Міністерство оборони України планує замовити у скандального виробника ще кілька сотень тисяч мін, стало відомо в березні 2025 року.

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