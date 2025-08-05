Забудьте об этих прическах: они делают лицо широким и добавляют лишних килограммов

Какие стрижки делают лицо полным / © Freepik

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Идеальная стрижка — это не только дань моде, но и инструмент, помогающий скорректировать черты лица. Некоторые прически могут визуально расширить лицо, особенно если оно имеет круглую или квадратную форму. Даже самые привлекательные черты можно легко изуродовать, если выбрать неудачный вариант стрижки. Рассказываем, ссылаясь на ресурс «РБК-Украина», каких стрижек следует избегать, чтобы не подчеркивать ширину лица.

Прямое каре к подбородку

Какие стрижки делают лицо полным / © Фото из открытых источников

Классическое короткое каре, оканчивающееся на уровне подбородка, делает акцент на нижней части лица. Такая прическа создает горизонтальную линию, которая визуально расширяет челюсть, что особенно нежелательно при круглой и квадратной форме лица. Лучше выбрать удлиненное каре с мягким филированием, которое извлекает силуэт и делает черты более гармоничными.

Густая ровная челка

Какие стрижки делают лицо полным / © pixabay.com

Казалось бы, челка омолаживает и делает лицо более привлекательным. Но если она густая и имеет ровный срез, то укорачивает лоб, зажимает лицо сверху и усиливает эффект ширины. Особенно это заметно, когда волосы зачесаны назад или за уши. Лучше выбрать прическу с асимметричной филированной челкой, которая будет создавать ощущение легкости.

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Объемные локоны в зоне скул

Какие стрижки делают лицо полным

Локоны, спадающие у скул, визуально «расширяют» лицо. Особенно это актуально для вьющихся волос с внутренним завитком, который будет создавать эффект надутого лица.

Гладкие собранные волосы без объема

Какие стрижки делают лицо полным / © Фото из открытых источников

Прически типа тугого пучка или хвоста с ровным пробором полностью открывают лицо, обнажая все его особенности. Такой вариант лишь подчеркивает его полноту и широкие скулы. Чтобы скорректировать лицо, нужно добавить объем на макушке или оставить несколько мягких прядей у лица, это поможет сбалансировать образ.