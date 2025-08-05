Как долго Россия сможет воевать: Foreign Policy оценила силы РФ

РФ способна продолжать войну еще как минимум три года — Foreign Policy / © ТСН

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При текущем уровне санкций и интенсивности боевых действий, Россия способна воевать против Украины как минимум еще три года.

Об этом говорится в статье Foreign Policy.

По словам авторов статьи, за три с половиной года с момента полномасштабного вторжения в Украину аналитики последовательно недооценивали устойчивость российской экономики. По их мнению, РФ успешно перестроила экономику на военную модель и нашла способ обходить санкции.

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«Российская оборонная промышленность продолжает производить ракеты, дроны и другие ключевые виды вооружения, а также выпускает больше боеприпасов, чем США и все союзники по НАТО вместе взятые, несмотря на значительно меньшие совокупные военные расходы», — говорится в статье.

Тем не менее, есть и многочисленные слабости РФ

России не удается справиться с инфляцией: перегретая экономика перегоняет предложение за счет избыточного внутреннего спроса. Одним из главных факторов инфляции стал хронический недостаток рабочей силы, который наблюдался еще до 2022 года, но усугубился в условиях войны.

Кроме того, российская экономика по-прежнему зависит от ключевых компонентов и товаров двойного назначения из Китая, критически важных для ведения войны, а также от завышенных цепочек поставок, отражающих необходимость Кремля постоянно обходить западные санкции и экспортный контроль.

Платежный баланс также остается уязвимым: Россия все еще нуждается в притоке твердой валюты от экспорта сырья, чтобы финансировать зависимость от импорта и поддерживать работу фактически неконвертируемого рубля.

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Особо важно отметить, что в последние месяцы на фоне снижения мировых цен на нефть зависимость России от доходов от энергоэкспорта только усилилась.

Что делать, чтобы заставить РФ к миру

По мнению авторов статьи, если санкции будут ужесточены, это может дополнительно ограничить ресурсы России, усилив позиции Украины на переговорах.

В издании признают, что санкции не способны напрямую остановить российскую военную машину, но они:

повышают расходы экономики и армии,

подпитывают инфляцию за счет дополнительных расходов на обход ограничений,

сокращают доступность средств для ведения боевых действий.

Отсутствие полномасштабного финансового кризиса в банковской системе России не означает, что он не может произойти в будущем, предупреждают аналитики.

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Необходимость продления поставок вооружений, боеприпасов и разведданных Украине Foreign Policy называет понятным само собой.

Кроме того, следует усиливать контроль за соблюдением санкций, направленных на ограничение российских экспортных доходов. И если Трамп хочет прекратить войну в ближайшее время, вероятно, потребуются дополнительные санкции.

Ранее кремлевские источники сообщили Reuters, как Путин воспринимает дедлайн Дональда Трампа по поводу прекращения войны в Украине.