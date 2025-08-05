Як довго Росія зможе воювати: Foreign Policy оцінила сили РФ

РФ здатна продовжувати війну ще як мінімум три роки — Foreign Policy / © ТСН

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За поточного рівня санкцій та інтенсивності бойових дій Росія здатна воювати проти України як мінімум ще три роки.

Про це йдеться у статті Foreign Policy.

За словами авторів статті, протягом трьох із половиною років з моменту повномасштабного вторгнення в Україну аналітики послідовно недооцінювали стійкість російської економіки. На їхню думку, РФ успішно перебудувала економіку на військову модель і знайшла спосіб обходити санкції.

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«Російська оборонна промисловість продовжує виробляти ракети, дрони та інші ключові види озброєння, а також випускає більше боєприпасів, ніж США та всі союзники по НАТО разом узяті, незважаючи на значно менші сукупні військові витрати», — йдеться у статті.

Тим не менш, є і численні слабкості РФ

Росії не вдається впоратися з інфляцією: перегріта економіка переганяє пропозицію за рахунок надлишкового внутрішнього попиту. Одним із головних факторів інфляції стала хронічна нестача робочої сили, яка спостерігалася ще до 2022 року, але посилилася в умовах війни.

Крім того, російська економіка, як і раніше, залежить від ключових компонентів та товарів подвійного призначення з Китаю, критично важливих для ведення війни, а також від завищених ланцюжків поставок, що відображають необхідність Кремля постійно оминати західні санкції та експортний контроль.

Платіжний баланс також залишається вразливим: Росія все ще потребує припливу твердої валюти від експорту сировини, щоб фінансувати залежність від імпорту та підтримувати роботу фактично неконвертованого рубля.

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Особливо важливо відзначити, що останніми місяцями на тлі зниження світових цін на нафту залежність Росії від доходів від енергоекспорту лише посилилася.

Що робити, аби змусити РФ до миру

На думку авторів статті, якщо санкції будуть жорсткішими, це може додатково обмежити ресурси Росії, посиливши позиції України на переговорах.

У виданні визнають, що санкції не здатні безпосередньо зупинити російську військову машину, але вони:

підвищують витрати економіки та армії,

підживлюють інфляцію за рахунок додаткових витрат на обхід обмежень,

скорочують доступність коштів для ведення бойових дій.

Відсутність повномасштабної фінансової кризи в банківській системі Росії не означає, що вона не може статися в майбутньому, попереджають аналітики.

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Необхідність продовження постачання озброєнь, боєприпасів та розвідданих Україні Foreign Policy називає зрозумілим.

Крім того, потрібно посилювати контроль за дотриманням санкцій, спрямованих на обмеження російських експортних доходів. І якщо Трамп хоче припинити війну найближчим часом, ймовірно, знадобляться додаткові санкції.

Раніше кремлівські джерела повідомили Reuters, як Путін сприймає дедлайн Дональда Трампа щодо припинення війни в Україні.