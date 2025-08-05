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Кишечные инфекции летом: как защититься и не попасть в больницу
Рассказываем о симптомах, причинах и профилактике кишечных инфекций.
С начала года в Украине зафиксировано около 25 тысяч случаев кишечных инфекций. Основные причины заражения — недоброкачественная пища, загрязненная вода, нарушение гигиены и купание в непригодных для этого водоемах.
Об этом говорится в материале «РБК-Украина».
Основные возбудители
Острые кишечные инфекции вызывают разные микроорганизмы:
бактерии: сальмонелла, кишечная палочка, шигелла, стафилококк, клебсиела, кампилобактер, протей;
вирусы: ротавирусы, аденовирусы, энтеровирусы, норовирус;
простейшие: амеба.
Как происходит заражение
Чаще инфекции передаются через:
потребление зараженных продуктов (особенно мяса, яиц, молочных изделий без должной обработки);
питье некачественной воды;
немытые овощи и фрукты;
контакт с загрязненными предметами обихода;
купание в водоемах с сомнительной чистотой.
Симптомы, на которые следует обратить внимание
Типичными проявлениями кишечных инфекций являются:
тошнота, рвота;
диарея;
боль в животе;
слабость;
повышение температуры;
головные боли;
признаки обезвоживания (особенно опасно для детей и пожилых людей).
Что делать при обезвоживании
Утраты воды при кишечных инфекциях могут привести к суровым осложнениям: ухудшение работы сердца, почек, мозга. Основные признаки обезвоживания:
У детей:
сухость во рту;
отсутствие мочеиспускания;
вялость, плач без слез.
У взрослых:
сильная жажда;
учащенный пульс;
темная моча;
головокружение;
сухость кожи и слизистых.
В тяжелых случаях возможны судороги, обмороки и почечная недостаточность.
Как лечиться
При первых симптомах следует обратиться к врачу. До постановки диагноза следует:
пить много жидкости (лучше — специальные регидратационные растворы);
принимать энтеросорбенты;
соблюдать щадящий рацион (исключить жареное, жирное, сырые овощи и фрукты).
Антибиотики или другие препараты назначаются только после анализов.
Как предотвратить кишечные инфекции
Чтобы минимизировать риск, соблюдайте простые правила:
мойте руки после улицы, туалета, перед едой;
тщательно мойте овощи, фрукты;
избегайте сырых или недостаточно обработанных продуктов;
храните пищу при температурном режиме;
не купайтесь в водоемах, не имеющих разрешения на использование;
не глотайте воду во время купания;
пользуйтесь отдельными ножами и досками для сырого мяса;
регулярно дезинфицируйте поверхности на кухне.
Напомним о массовое отравление в заведении ресторатора Миши Кацурин во Львове. Там из-за вспышки кишечной инфекции у людей, госпитализированных, обнаружили бактерию Salmonella enteriditis, вызывающую кишечные инфекции. А в ходе эпидемиологического расследования специалисты Госпродпотребслужбы обнаружили ряд нарушений действующего законодательства.
В частности, персонал нарушал правила мытья посуды: инвентарь кондитерского цеха мылся вместе с инвентарем мясного и овощного цехов в подвальном помещении, сообщили эксперты.
Ранее в Полтаве массово отравились около 30 студентов. Там тоже зарегистрировали вспышку острой кишечной инфекции.
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