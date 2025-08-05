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Дата публикации
Категория
Здоровье
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Кишечные инфекции летом: как защититься и не попасть в больницу

Рассказываем о симптомах, причинах и профилактике кишечных инфекций.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Кишечные инфекции летом: как защититься и не попасть в больницу

В летний период риск подхватить кишечную инфекцию в Украине существенно возрастает / © Unsplash

С начала года в Украине зафиксировано около 25 тысяч случаев кишечных инфекций. Основные причины заражения — недоброкачественная пища, загрязненная вода, нарушение гигиены и купание в непригодных для этого водоемах.

Об этом говорится в материале «РБК-Украина».

Основные возбудители

Острые кишечные инфекции вызывают разные микроорганизмы:

  • бактерии: сальмонелла, кишечная палочка, шигелла, стафилококк, клебсиела, кампилобактер, протей;

  • вирусы: ротавирусы, аденовирусы, энтеровирусы, норовирус;

  • простейшие: амеба.

Как происходит заражение

Чаще инфекции передаются через:

  • потребление зараженных продуктов (особенно мяса, яиц, молочных изделий без должной обработки);

  • питье некачественной воды;

  • немытые овощи и фрукты;

  • контакт с загрязненными предметами обихода;

  • купание в водоемах с сомнительной чистотой.

Симптомы, на которые следует обратить внимание

Типичными проявлениями кишечных инфекций являются:

  • тошнота, рвота;

  • диарея;

  • боль в животе;

  • слабость;

  • повышение температуры;

  • головные боли;

  • признаки обезвоживания (особенно опасно для детей и пожилых людей).

Что делать при обезвоживании

Утраты воды при кишечных инфекциях могут привести к суровым осложнениям: ухудшение работы сердца, почек, мозга. Основные признаки обезвоживания:

У детей:

  • сухость во рту;

  • отсутствие мочеиспускания;

  • вялость, плач без слез.

У взрослых:

  • сильная жажда;

  • учащенный пульс;

  • темная моча;

  • головокружение;

  • сухость кожи и слизистых.

В тяжелых случаях возможны судороги, обмороки и почечная недостаточность.

Как лечиться

При первых симптомах следует обратиться к врачу. До постановки диагноза следует:

  • пить много жидкости (лучше — специальные регидратационные растворы);

  • принимать энтеросорбенты;

  • соблюдать щадящий рацион (исключить жареное, жирное, сырые овощи и фрукты).

Антибиотики или другие препараты назначаются только после анализов.

Как предотвратить кишечные инфекции

Чтобы минимизировать риск, соблюдайте простые правила:

  • мойте руки после улицы, туалета, перед едой;

  • тщательно мойте овощи, фрукты;

  • избегайте сырых или недостаточно обработанных продуктов;

  • храните пищу при температурном режиме;

  • не купайтесь в водоемах, не имеющих разрешения на использование;

  • не глотайте воду во время купания;

  • пользуйтесь отдельными ножами и досками для сырого мяса;

  • регулярно дезинфицируйте поверхности на кухне.

Напомним о  массовое отравление в заведении ресторатора Миши Кацурин во Львове. Там из-за вспышки кишечной инфекции у людей, госпитализированных, обнаружили бактерию Salmonella enteriditis, вызывающую кишечные инфекции. А в ходе эпидемиологического расследования специалисты Госпродпотребслужбы обнаружили ряд нарушений действующего законодательства.

В частности, персонал нарушал правила мытья посуды: инвентарь кондитерского цеха мылся вместе с инвентарем мясного и овощного цехов в подвальном помещении, сообщили эксперты.

Ранее в Полтаве массово отравились около 30 студентов. Там тоже зарегистрировали вспышку острой кишечной инфекции.

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