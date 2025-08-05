Кишечные инфекции летом: как защититься и не попасть в больницу

В летний период риск подхватить кишечную инфекцию в Украине существенно возрастает / © Unsplash

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С начала года в Украине зафиксировано около 25 тысяч случаев кишечных инфекций. Основные причины заражения — недоброкачественная пища, загрязненная вода, нарушение гигиены и купание в непригодных для этого водоемах.

Об этом говорится в материале «РБК-Украина».

Основные возбудители

Острые кишечные инфекции вызывают разные микроорганизмы:

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бактерии: сальмонелла, кишечная палочка, шигелла, стафилококк, клебсиела, кампилобактер, протей;

вирусы: ротавирусы, аденовирусы, энтеровирусы, норовирус;

простейшие: амеба.

Как происходит заражение

Чаще инфекции передаются через:

потребление зараженных продуктов (особенно мяса, яиц, молочных изделий без должной обработки);

питье некачественной воды;

немытые овощи и фрукты;

контакт с загрязненными предметами обихода;

купание в водоемах с сомнительной чистотой.

Симптомы, на которые следует обратить внимание

Типичными проявлениями кишечных инфекций являются:

тошнота, рвота;

диарея;

боль в животе;

слабость;

повышение температуры;

головные боли;

признаки обезвоживания (особенно опасно для детей и пожилых людей).

Что делать при обезвоживании

Утраты воды при кишечных инфекциях могут привести к суровым осложнениям: ухудшение работы сердца, почек, мозга. Основные признаки обезвоживания:

У детей:

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сухость во рту;

отсутствие мочеиспускания;

вялость, плач без слез.

У взрослых:

сильная жажда;

учащенный пульс;

темная моча;

головокружение;

сухость кожи и слизистых.

В тяжелых случаях возможны судороги, обмороки и почечная недостаточность.

Как лечиться

При первых симптомах следует обратиться к врачу. До постановки диагноза следует:

пить много жидкости (лучше — специальные регидратационные растворы);

принимать энтеросорбенты;

соблюдать щадящий рацион (исключить жареное, жирное, сырые овощи и фрукты).

Антибиотики или другие препараты назначаются только после анализов.

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Как предотвратить кишечные инфекции

Чтобы минимизировать риск, соблюдайте простые правила:

мойте руки после улицы, туалета, перед едой;

тщательно мойте овощи, фрукты;

избегайте сырых или недостаточно обработанных продуктов;

храните пищу при температурном режиме;

не купайтесь в водоемах, не имеющих разрешения на использование;

не глотайте воду во время купания;

пользуйтесь отдельными ножами и досками для сырого мяса;

регулярно дезинфицируйте поверхности на кухне.

Напомним о массовое отравление в заведении ресторатора Миши Кацурин во Львове. Там из-за вспышки кишечной инфекции у людей, госпитализированных, обнаружили бактерию Salmonella enteriditis, вызывающую кишечные инфекции. А в ходе эпидемиологического расследования специалисты Госпродпотребслужбы обнаружили ряд нарушений действующего законодательства.

В частности, персонал нарушал правила мытья посуды: инвентарь кондитерского цеха мылся вместе с инвентарем мясного и овощного цехов в подвальном помещении, сообщили эксперты.

Ранее в Полтаве массово отравились около 30 студентов. Там тоже зарегистрировали вспышку острой кишечной инфекции.

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