Зачем рассыпать соду на грядках: сделайте это – и не пожалеете

Опытные огородники в мае опрыскивают кусты, цветы и овощные культуры содовым раствором, вот почему.

Сода – это копеечное многофункциональное средство, творящее чудеса в хозяйстве. Это также касается сада и огорода, опытные хозяева знают, как его применить на пользу для овощных культур, кустов и цветов. Рассказываем, какая польза соды для сада и огорода.

Чем полезна сода для сада и огорода

Раствор соды выполняет несколько полезных функций для огородных растений.

Защищает растения от тли, паутинного клеща, грызунов и т.д.

Сода нивелирует появление грибковых заболеваний.

Содовый раствор способен ускорять рост огородных культур.

Повышает иммунитет растений к различным заболеваниям и неблагоприятным погодным условиям.

Это экологически чистый и безопасный продукт, который несет будущему урожаю только пользу.

Как приготовить содовый раствор для обработки растений

Для того чтобы растения получили максимальную пользу от соды, необходимо приготовить раствор. Потребуются следующие ингредиенты:

1 столовая ложка пищевой соды;

литр теплой воды;

несколько капель жидкого мыла, можно натереть немного хозяйственного.

Добавьте в тёплую воду соду и мыло, хорошо размешайте, чтобы все ингредиенты растворились. Лучше всего приготовить сразу 10 литров такой смеси, чтобы хватило на грядки, клумбу и кусты.

Как правильно опрыскивать растения содовым раствором

Чтобы ваши овощи, цветы и кусты получили максимальную пользу от соды, стоит знать несколько важных нюансов.

Обрабатывайте овощи утром или вечером, когда не будет прямых солнечных лучей.

Тщательно опрыскивайте все части растений – листья с обеих сторон и стебли.

Если на овощах есть вредители, процедуру обработки следует проводить раз в 3 дня. Если опрыскивание производится для профилактики, одного раза в 10 дней будет вполне достаточно.

Не следует проводить процедуру в дождь или жару, так как раствор либо смоется, либо быстро высохнет. Поэтому никакой пользы от такой обработки не будет.

Какая польза соды для растений и почвы

Смородина и крыжовник после обработки содовым раствором более устойчивы к мучнистой росе и пятнистости.

после обработки содовым раствором более устойчивы к мучнистой росе и пятнистости. Розы и клематисы хорошо переносят атаку клещей и тли.

хорошо переносят атаку клещей и тли. Кабачки, огурцы и другие овощи практически не болеют, растут крепкими, дают обильный урожай.

практически не болеют, растут крепкими, дают обильный урожай. Комнатные растения также быстрее растут и развиваются, если их обработать содовым раствором.

также быстрее растут и развиваются, если их обработать содовым раствором. Сода снижает кислотность почвы , поэтому растения нужно регулярно поливать таким раствором.

, поэтому растения нужно регулярно поливать таким раствором. Рассада не будет болеть "черной ножкой", если сделать присыпку из соды.

не будет болеть "черной ножкой", если сделать присыпку из соды. Семена, которые были замочены в содовом растворе, лучше прорастают.

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