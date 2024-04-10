Зачем рассыпать соду на грядках: сделайте это – и не пожалеете

Опытные огородники в мае опрыскивают кусты, цветы и овощные культуры содовым раствором, вот почему.
Сода – это копеечное многофункциональное средство, творящее чудеса в хозяйстве. Это также касается сада и огорода, опытные хозяева знают, как его применить на пользу для овощных культур, кустов и цветов. Рассказываем, какая польза соды для сада и огорода.
Чем полезна сода для сада и огорода
Раствор соды выполняет несколько полезных функций для огородных растений.
- Защищает растения от тли, паутинного клеща, грызунов и т.д.
- Сода нивелирует появление грибковых заболеваний.
- Содовый раствор способен ускорять рост огородных культур.
- Повышает иммунитет растений к различным заболеваниям и неблагоприятным погодным условиям.
- Это экологически чистый и безопасный продукт, который несет будущему урожаю только пользу.
Как приготовить содовый раствор для обработки растений
Для того чтобы растения получили максимальную пользу от соды, необходимо приготовить раствор. Потребуются следующие ингредиенты:
- 1 столовая ложка пищевой соды;
- литр теплой воды;
- несколько капель жидкого мыла, можно натереть немного хозяйственного.
Добавьте в тёплую воду соду и мыло, хорошо размешайте, чтобы все ингредиенты растворились. Лучше всего приготовить сразу 10 литров такой смеси, чтобы хватило на грядки, клумбу и кусты.
Как правильно опрыскивать растения содовым раствором
Чтобы ваши овощи, цветы и кусты получили максимальную пользу от соды, стоит знать несколько важных нюансов.
- Обрабатывайте овощи утром или вечером, когда не будет прямых солнечных лучей.
- Тщательно опрыскивайте все части растений – листья с обеих сторон и стебли.
- Если на овощах есть вредители, процедуру обработки следует проводить раз в 3 дня. Если опрыскивание производится для профилактики, одного раза в 10 дней будет вполне достаточно.
- Не следует проводить процедуру в дождь или жару, так как раствор либо смоется, либо быстро высохнет. Поэтому никакой пользы от такой обработки не будет.
Какая польза соды для растений и почвы
- Смородина и крыжовник после обработки содовым раствором более устойчивы к мучнистой росе и пятнистости.
- Розы и клематисы хорошо переносят атаку клещей и тли.
- Кабачки, огурцы и другие овощи практически не болеют, растут крепкими, дают обильный урожай.
- Комнатные растения также быстрее растут и развиваются, если их обработать содовым раствором.
- Сода снижает кислотность почвы, поэтому растения нужно регулярно поливать таким раствором.
- Рассада не будет болеть "черной ножкой", если сделать присыпку из соды.
- Семена, которые были замочены в содовом растворе, лучше прорастают.
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