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Зачем рассыпать соду на грядках: сделайте это – и не пожалеете

Зачем рассыпать соду на грядках: сделайте это – и не пожалеете

Какая польза соды для сада и огорода / Фото: Freepik

Опытные огородники в мае опрыскивают кусты, цветы и овощные культуры содовым раствором, вот почему.

Сода – это копеечное многофункциональное средство, творящее чудеса в хозяйстве. Это также касается сада и огорода, опытные хозяева знают, как его применить на пользу для овощных культур, кустов и цветов. Рассказываем, какая польза соды для сада и огорода.

Чем полезна сода для сада и огорода

Раствор соды выполняет несколько полезных функций для огородных растений.

  • Защищает растения от тли, паутинного клеща, грызунов и т.д.
  • Сода нивелирует появление грибковых заболеваний.
  • Содовый раствор способен ускорять рост огородных культур.
  • Повышает иммунитет растений к различным заболеваниям и неблагоприятным погодным условиям.
  • Это экологически чистый и безопасный продукт, который несет будущему урожаю только пользу.

Как приготовить содовый раствор для обработки растений

Для того чтобы растения получили максимальную пользу от соды, необходимо приготовить раствор. Потребуются следующие ингредиенты:

  • 1 столовая ложка пищевой соды;
  • литр теплой воды;
  • несколько капель жидкого мыла, можно натереть немного хозяйственного.

Добавьте в тёплую воду соду и мыло, хорошо размешайте, чтобы все ингредиенты растворились. Лучше всего приготовить сразу 10 литров такой смеси, чтобы хватило на грядки, клумбу и кусты.

Как правильно опрыскивать растения содовым раствором

Чтобы ваши овощи, цветы и кусты получили максимальную пользу от соды, стоит знать несколько важных нюансов.

  • Обрабатывайте овощи утром или вечером, когда не будет прямых солнечных лучей.
  • Тщательно опрыскивайте все части растений – листья с обеих сторон и стебли.
  • Если на овощах есть вредители, процедуру обработки следует проводить раз в 3 дня. Если опрыскивание производится для профилактики, одного раза в 10 дней будет вполне достаточно.
  • Не следует проводить процедуру в дождь или жару, так как раствор либо смоется, либо быстро высохнет. Поэтому никакой пользы от такой обработки не будет.

Какая польза соды для растений и почвы

  • Смородина и крыжовник после обработки содовым раствором более устойчивы к мучнистой росе и пятнистости.
  • Розы и клематисы хорошо переносят атаку клещей и тли.
  • Кабачки, огурцы и другие овощи практически не болеют, растут крепкими, дают обильный урожай.
  • Комнатные растения также быстрее растут и развиваются, если их обработать содовым раствором.
  • Сода снижает кислотность почвы, поэтому растения нужно регулярно поливать таким раствором.
  • Рассада не будет болеть "черной ножкой", если сделать присыпку из соды.
  • Семена, которые были замочены в содовом растворе, лучше прорастают.

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