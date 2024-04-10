Навіщо розсипати соду на грядках: зробіть це – і не пошкодуєте

Досвідчені городники у травні обробляють кущі, квіти та овочеві культури содовим розчином, ось чому.

Сода – це копійчаний багатофункціональний засіб, який творить дива у господарстві. Це також стосується саду й городу, досвідчені господарі знають, як її застосувати на користь овочевим культурам, кущам та квітам. Розповідаємо, яка користь соди для саду й городу.

Чим корисна сода для саду й городу

Розчин соди виконує одразу кілька корисних функцій для городніх рослин.

Захищає рослини від попелиці, павутинного кліща, гризунів тощо.

Сода нівелює появу грибкових захворювань.

Содовий розчин здатен прискорювати ріст городніх культур.

Підвищує імунітет рослин до різноманітних захворювань та несприятливих погодних умов.

Це екологічно чистий і безпечний продукт, який несе майбутньому урожаю лише користь.

Як приготувати содовий розчин для обробки рослин

Для того, щоб рослини отримали максимальну користь від соди, необхідно приготувати розчин. Потрібні будуть такі інгредієнти:

1 столова ложка харчової соди;

літр теплої води;

кілька крапель рідкого мила, можна натерти трохи господарського.

Додайте в теплу воду соду й мило, добре розмішайте, щоб усі інгредієнти розчинилися. Найкраще приготувати відразу 10 літрів такої суміші, щоб вистачило на грядки, клумбу та кущі.

Як правильно обприскувати рослини содовим розчином

Щоб ваша городина, квіти й кущі отримали максимальну користь від соди, варто знати кілька важливих нюансів.

Обробляйте городину вранці або ввечері, коли не буде прямого сонячного проміння.

Ретельно обприскуйте всі частини рослин – листя з обох боків і стебла.

Якщо на городині є шкідники, процедуру обробки треба проводити раз на 3 дні. Якщо обприскування проводиться для профілактики, одного разу на 10 днів буде цілком достатньо.

Не варто проводити процедуру в дощ чи спеку, так як розчин або змиється, або швидко висохне. Тому жодної користі від такої обробки не буде.

Яка користь соди для рослин і ґрунту

Смородина і аґрус після обробки содовим розчином більш стійкі до борошнистої роси і плямистості.

після обробки содовим розчином більш стійкі до борошнистої роси і плямистості. Троянди та клематиси добре переносять атаку кліщів і тлі.

добре переносять атаку кліщів і тлі. Кабачки, огірки та інші овочі практично не хворіють, ростуть міцними, дають рясний урожай.

практично не хворіють, ростуть міцними, дають рясний урожай. Кімнатні рослини також швидше ростуть і розвиваються, якщо їх обробляти содовим розчином.

також швидше ростуть і розвиваються, якщо їх обробляти содовим розчином. Сода знижує кислотність ґрунту , тому рослини треба регулярно поливати таким розчином.

, тому рослини треба регулярно поливати таким розчином. Розсада не буде хворіти на "чорну ніжку", якщо зробити присипку з соди.

не буде хворіти на "чорну ніжку", якщо зробити присипку з соди. Насіння, яке було замочене в содовому розчині, краще проростає.

Читайте також:

Розкидайте ці відходи під малиною – і гілки ломитимуться від ягід

Які дерева біля дому захищають від лиха і притягують щастя, а які накликають біду

Як позбутися попелиці, не застосовуючи хімії: 9 найкращих народних методів