Зацвела мать-и-мачеха: народы и приметы для удачного посадки весной

Мать-и-мачеха

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Как говорят нарордные приметы, цветение мать-и-мачехи (Tussilago farfara) является сигналом для начала весенних работ на огороде.

Когда на мать-и-мачехе появляются желтые цветы, можно высевать щавель, укроп, различные виды салатов, шпинат, редис, ревень, репу, лук-чернушку и белокочанную капусту, поскольку почва уже достаточно прогрелась для этих культур. Температура почвы в это время достигает благоприятных +3…+4 градусов Цельсия.

Народные приметы, связанные с посадкой разных культур

Приблизительно через 30 дней после начала цветения мать-и-мачехи, по народным приметам, можно сажать картофель. Согласно народным приметам, картофель также можно высаживать после распускания листьев на березах или цветения черемухи или вишни.

Посев свеклы рекомендуется начинать с появлением первых листьев на черемушке и распусканием сережек на кленке.

Морковь сажают , когда цветут фиалка и орешник, а также когда зацветает осина.

Цветение ивы — время для посадки редиса.

Гладиолусы советуют сажать во время цветения яблонь.

Огурцы сажают , когда распустятся листики дуба.

Рассаду помидоров — когда зацветет рябина и сирень. В дополнение к цветению рябины и сирени, рассаду помидоров высаживают, когда минует угроза ночных заморозков. В разных регионах это может быть разное время, но часто ориентируется на стабильное потепление и цветение ранних садовых цветов.

Ранние сорта белокочанной капусты высаживают после первых цветков на черемусе, а средне- и позднеспелые сорта капусты высаживают после цветения жасмина и появления крапивы. Зимние сорта капусты в идеале высаживать, когда цветут каштаны и акации.

Кукурузу, подсолнечник и поздние сорта картофеля, когда зацветет боярышник.

Лук-севок стараются посадить до того, как начнут квакать лягушки. Это обычно указывает на достаточное прогревание почвы и наступление влажного периода.

Кроме цветения калины, благоприятным временем для посадки огурцов считается период, когда появляются первые настоящие листики на дубе. Также ориентируются на температуру грунта, которая должна быть ниже +15°C.

Перец и баклажаны высаживают еще позже помидоров, когда установится настоящее летнее тепло и почва хорошо прогреется (до +18…+20°C). Народных примет, четко связанных с этими культурами, меньше, но часто ориентируются на цветение поздних плодовых деревьев или кустов.

Фасоль высевают, когда минует угроза заморозков и почва прогреется до +12…+15°C. Часто ориентируются на цветение акации.

Важно помнить, что народные приметы являются ценным ориентиром, но следует использовать с учетом погодных условий конкретного года и региона. Современные агротехнические рекомендации также советуют обращать внимание на температуру почвы и воздуха для оптимального времени посадки разных культур.

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