Зацвіла мати-й-мачуха: народеі прикмети для вдалого садіння навесні

Мати-й-мачуха

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Як кажуть нарордні прикмети, цвітіння мати-й-мачухи (Tussilago farfara) є сигналом для початку весняних робіт на городі.

Коли на мати-й-мачусі з’являються жовті квіти, можна висівати щавель, кріп, різні види салатів, шпинат, редис, ревінь, ріпу, цибулю-чорнушку та білокачанну капусту, оскільки ґрунт вже достатньо прогрівся для цих культур. Температура ґрунту в цей час досягає сприятливих +3…+4 градусів за Цельсієм.

Народні прикмети, пов’язані з посадкою різних культур

Приблизно через 30 днів після початку цвітіння мати-й-мачухи, за народними прикметами, можна садити картоплю. Згідно з народними прикметами, картоплю також можна висаджувати після розпускання листя на березах або цвітіння черемхи чи вишні.

Посів буряку рекомендується розпочинати з появою перших листків на черемсі та розпусканням сережок на клені.

Моркву садять , коли цвітуть фіалка та ліщина, а також коли зацвітає осика.

Цвітіння верби — час для посадки редису.

Гладіолуси радять садити під час цвітіння яблунь.

Огірки садять , коли розпустяться листочки дуба.

Розсаду помідорів – коли зацвіте горобина і бузок. На додаток до цвітіння горобини та бузку, розсаду помідорів висаджують, коли мине загроза нічних заморозків. У різних регіонах це може бути різний час, але часто орієнтуються на стабільне потепління і цвітіння ранніх садових квітів.

Ранні сорти білокачанної капусти висаджують після перших квіток на черемсі, а середньо- та пізньостиглі сорти капусти висаджують після цвітіння жасмину та появи кропиви. Зимові сорти капусти в ідеалі висаджувати, коли цвітуть каштани та акації.

Кукурудзу, соняшник та пізні сорти картоплі коли зацвіте глід.

Цибулю-сіянку намагаються посадити до того, як почнуть квакати жаби. Це зазвичай вказує на достатнє прогрівання ґрунту та настання вологого періоду.

Окрім цвітіння калини, сприятливим часом для посадки огірків вважається період, коли з’являються перші справжні листочки на дубі. Також орієнтуються на температуру ґрунту, яка повинна бути не нижче +15°C.

Перець та баклажани висаджують ще пізніше за помідори, коли встановиться справжнє літнє тепло і ґрунт добре прогріється (до +18…+20°C). Народних прикмет, чітко пов’язаних з цими культурами, менше, але часто орієнтуються на цвітіння пізніх плодових дерев або кущів.

Квасолю висівають, коли мине загроза заморозків і ґрунт прогріється до +12…+15°C. Часто орієнтуються на цвітіння акації.

Важливо пам’ятати, що народні прикмети є цінним орієнтиром, але їх слід використовувати з урахуванням погодних умов конкретного року та регіону. Сучасні агротехнічні рекомендації також радять звертати увагу на температуру ґрунту та повітря для оптимального часу посадки різних культур.

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