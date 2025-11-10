Действительно ли Тимур Миндич сбежал из Украины: что говорят в ГПСУ

Тимур Миндич, коллаж: Андрей Калистратенко (УП)

Спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко заявил, что не имеет доступа к информации о выезде из Украины совладельца студии «Квартал 95» Тимура Миндича 10 ноября.

Об этом он сказал в комментарии NV.

Демченко также отметил, что ГПСУ не имеет права разглашать информацию о пересечении границы третьими лицами.

Ранее стало известно, что бизнесмен и совладелец студии «Квартал 95» Тимур Миндич этой ночью уехал из Украины. Также сообщалось, что к нему пришли с обысками представители НАБУ.

НАБУ и САП впоследствии заявили о разоблачении масштабной коррупции в сфере энергетики, участники которой выстроили схему влияния на «Энергоатом».

«Основным направлением деятельности преступной организации было систематическое получение неправомерной выгоды от контрагентов „Энергоатома“ в размере от 10% до 15% стоимости контрактов», — отметили в НАБУ.