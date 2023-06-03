Переизбранный на новый срок президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 3 июня принял присягу на верность турецкому народу и государству.

Об этом пишет Anadolu Ajansı.

По прибытии в Генеральную ассамблею Великого национального собрания (парламента – ред.) Эрдогана поздравил временный спикер Девлет Бахчели и передал главе государства документ, удостоверяющий победу на выборах президента Турции.

Эрдоган принял присягу президента Турции. Фото: Anadolu Ajansı.

"Как президент я буду защищать существование и независимость государства, безраздельную целостность Родины и нации, безусловный и безоговорочный суверенитет нации, буду соблюдать Конституцию, верховенство права, демократии, принципы и реформы Ататюрка и принцип светской республики. Я буду защищать мир и благосостояние нации, национальную солидарность и справедливость. Я клянусь своей честью и достоинством перед великой турецкой нацией и ее историей, что не отступлю от идеала прав человека и основных свобод. Я буду прилагать все мои силы, чтобы защитить и прославить честь и славу Турецкой Республики и непредвзято исполнять свой долг", – сказал в своей речи Эрдоган.

Вечером Эрдоган объявит состав нового правительства.

28 мая во время второго тура выборов Эрдоган победил своего общего кандидата от турецкой оппозиции Кемаля Киличдароглу. За Эрдогана проголосовали 52,1% избирателей. Кемаль Киличдароглу получил 47,9% голосов.

Напомним, 3 июня в Турции состоялась инаугурация президента Реджепа Таипа Эрдогана.

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