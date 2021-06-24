Ермак обсудил с Нуланд июльский визит Зеленского в США

Сейчас активно готовится визит украинского президента в Вашингтон и его встреча с Байденом.

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак провел телефонный разговор с заместителем Государственного секретаря Соединенных Штатов Америки по политическим вопросам Викторией Нуланд.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

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Собеседники обсудили детали предстоящего визита президента Украины Владимира Зеленского в Соединенные Штаты по приглашению американского лидера Джо Байдена.

Нуланд заверила в непоколебимой поддержке со стороны Вашингтона территориальной целостности и суверенитета Украины, а также в вопросах реализации Минских договоренностей по мирному урегулированию ситуации в Донбассе, отмечают в ОП.

В свою очередь Ермак проинформировал американских партнеров о внедрении реформ в Украине и рассказал о шагах реализации европейских и евроатлантических стремлений нашего государства.

Заместитель госсекретаря США отметила важность продолжения начатых реформ, в том числе реформы в сфере корпоративного управления и борьбы с коррупцией.

Напомним, 7 июня Джо Байден во время телефонного разговора с Зеленским пригласил украинского президента в Белый дом. Все это происходит на фоне отмены Соединенными Штатами санкций против "Северного потока-2", что позволит Путину его достроить и "выключить" Украину по транзиту российского газа в ЕС, отказа стран-членов Альянса говорить о предоставлении Украине Плана действий по членству (ПДЧ) и реального тупика в процессе мирного урегулирования на Донбассе.

О том, удачную ли тактику выбрали у Зеленского, на какие именно гарантии безопасности со стороны Соединенных Штатов надеемся и что украинского президента ждет в Белом доме в июле — читайте в материале ТСН.ua.

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