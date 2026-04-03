Келлог призвал создать новый оборонный альянс вместо НАТО с привлечением Украины

Генерал-лейтенант в отставке Кит Келлог выступил за формирование новой оборонной системы, заявив о неспособности НАТО эффективно реагировать на современные глобальные вызовы. К такому альянсу, по его словам, могла бы присоединиться и Украина.

Об этом сообщает Fox News .

Во время телевизионного выступления Келлог подверг резкой критике союзников по Альянсу, в частности за их позицию по конфликту в Иране, назвав НАТО «трусливой» организацией.

По его мнению, Соединенным Штатам следует пересмотреть подходы к международному партнерству и даже рассмотреть возможность выхода из Североатлантического союза.

«НАТО превращается в трусов. Возможно, нам нужна новая НАТО, новая оборонная система», — заявил генерал.

Он также напомнил о положении статьи 13 Североатлантического договора, которая предусматривает возможность ухода страны из Альянса через год после официального уведомления.

Келлог подчеркнул, что новые союзы следует строить с государствами, демонстрирующими реальную готовность к противостоянию вызовам. Среди потенциальных партнеров он назвал Японию, Австралию, Польшу, а также обновленную Германию.

Отдельно генерал отметил и Украину.

"Даже Украина, которая также доказала свою эффективность как хороший союзник", - подчеркнул Келлог.

Ранее сообщалось, що заявления президента США Дональда Трампа о выходе из НАТО вызывали обеспокоенность, ведь диктатор Путин может использовать ситуацию для эскалации в Европе.

Мы ранее информировали, что европейские чиновники стремятся создать или укрепить альтернативные структуры, чтобы не упустить возможность совместной обороны в случае распада НАТО .