Найем уходит с поста главы Госагентства восстановления – какая причина

Мустафа Найем написал заявление об увольнении с должности главы Госагентства восстановления и развития инфраструктуры. Для его окончательного увольнения решение должно быть принято Кабинетом министров.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

По его словам, причина – "системные препятствия".

"Я покидаю должность главы Агентства восстановления. Решение принял самостоятельно из-за системных препятствий, которые не дают дальнейшей возможности эффективно выполнять свои полномочия", - написал он.

Он, в частности, отметил об отказе премьер-министра Дениса Шмыгаля подписать его заявление о командировке в Берлин.

"Последнее решение главы правительства об отмене моего официального участия в Конференции по восстановлению Украины в Берлине это подтвердило", – отметил Найем.

Найем, перед увольнением, обратился ко всем правоохранительным и контролирующим органам с просьбой принять все меры по проверке законности и прозрачности решений, принимаемых агентством.

По его словам, начиная с ноября прошлого года команда Агентства якобы "начала сталкиваться с постоянным противодействием, сопротивлением и созданием искусственных препятствий".

Чиновник привел несколько примеров:

Госагентству восстановления "срезали" бюджет на проекты по восстановлению и содержанию дорог.

"Я понимаю ограниченность ресурсов и важность военных расходов. Но отмена средств на содержание инфраструктуры неизбежно скажется в первую очередь на состоянии дорог оборонного значения и, как следствие, на всей военной логистике. Если это не изменится, в следующем сезоне нас ждет усложнение военной логистики и экспорта продукции".

Возникли проблемы с бюрократией. По словам чиновника, документы на оплату защитных сооружений, фортификаций или восстановления "утверждались в правительстве месяцами, возвращались по шесть-восемь раз с нелепыми замечаниями, задерживались по несколько месяцев, а некоторые не согласованы до сих пор".

Были урезаны зарплаты в агентствах.

"Львиной доле работников было урезано до 68% зарплаты. Правительство сделало это вопреки любой логике и здравому смыслу. И нет, у нас не было космических зарплат — старший специалист Агентства получал чуть больше 30 тысяч гривен, а сейчас — 14", - заявил Найем.

Напомним, в МИДе рассказали, когда Валерий Залужный начнет дипломатическую работу в Лондоне.

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