Президент Бразилии встретится с Зеленским на саммите G7

Были предположения, что бразильский лидер может не встретиться с украинским президентом на полях саммита G7.

Президент Бразилии Инасио Лула да Силва сообщил своему французскому коллеге Эммануэлю Макрону, что встретится с украинским лидером Владимиром Зеленским во время пребывания в Хиросиме на саммите G7.

Об этом информирует издание Sky News со ссылкой на источник, близкий к президенту Франции.

Также читайте Зеленский встретился с Шольцем и поблагодарил за помощь

Были предположения, что бразильский лидер может не встретиться с украинским президентом на полях саммита G7 в японском городе Хиросима.

Ранее бразильский президент призвал к прекращению огня и предложил создать клуб наций, включая Бразилию как посредника для достижения мира.

В то же время, он отказался предоставить Украине оружие, возложив на Украину определенную вину за вторжение России, и заявил, что США и Европа стимулируют боевые действия.

Его замечания подверглись жесткой критике, а также вызывали сомнения в беспристрастности Бразилии в любых возможных мирных переговорах.

Напомним, ранее сообщалось, что американский президент Джо Байден планирует на полях саммита G7 обсудить с бразильским коллегой Луисом Инасиу Луло да Силвой и премьер-министром Индии Нарендрой Моди войну в Украине.

Кроме того, мы ранее информировали, что в рамках рабочего визита в Японию для участия в саммите стран G7 президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком.

Читайте также: