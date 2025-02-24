Путин заявил, что Трамп хочет "оздоровить обстановку в Украине"

По словам Путина, Зеленский является "фактором разложения общества, армии и государства" во время избирательного процесса.

Президент России Владимир Путин заявил, что президент США Дональд Трамп якобы стремится к нормализации ситуации в Украине, а Владимир Зеленский, по его словам, этому мешает.

Об этом Путин сказал во время пресс-конференции, передает ТАСС.

По словам российского президента, и Москва, и Вашингтон заинтересованы в скорейшем достижении мира в Украине, однако Зеленский якобы является "фактором разложения общества, армии и государства" во время избирательного процесса.

Путин также заявил, что указ президента Украины о запрете переговоров с РФ загнал Киев в тупик. По его мнению, Зеленский избегает переговоров, потому что это может привести к отмене военного положения и проведению выборов в Украине.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Владимир Путин готов разрешить размещение европейских миротворцев в Украине в рамках возможного мирного соглашения.