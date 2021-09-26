Разумков вдруг выздоровел от коронавируса и сообщил о ближайших планах

Разумков получил отрицательный результат теста на коронавирус.
Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков, который после перенесенного в прошлом году коронавируса 10 сентября 2021 года сообщил о повторном заражении COVID-19, уже выздоровел и 26 сентября получил справку с отрицательным результатом теста.
Об этом он написал в своем Facebook.
По словам Разумкова, завтра, 27 сентября, он возвращается к обычному режиму.
"Тест на коронавирус — отрицательный, настроение — положительный! С завтрашнего дня я возвращаюсь к обычному режиму. Впереди много вызовов, поэтому продолжаем работать на полную", — говорится в его сообщении.
Напомним, 14 сентября спикер ВРУ Дмитрий Разумков сообщал, что находится на самоизоляции из-за COVID-19, но продолжает работать.
В прошлом году в ноябре глава Верховной Рады Дмитрий Разумков также заболел коронавирусом. Это подтвердил положительный результат теста. Тогда также он находился на самоизоляции и работал в дистанционном режиме.