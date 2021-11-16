"Слуга народа" не поддержит отставку Ткаченко — Арахамия

Арахамия считает, что Ткаченко должен сначала обсудить решение о своей отставке с членами фракции.
Фракция "Слуга народа" не поддержит отставку Александра Ткаченко с должности министра культуры и информационной политики.
Об этом рассказал глава фракции Давид Арахамия на брифинге в кулуарах парламента.
"Я с ним не общался на эту тему. Все об этом (о том, что Ткаченко написал заявление об увольнении — Ред.) услышали из новостей, и я тоже", — сказал Арахамия.
По его словам, фракция не будет голосовать за отставку главы Минкульта.
Арахамия считает, что Ткаченко должен сначала обсудить решение о своей отставке с членами фракции "Слуга народа". Политик объяснил, что глава Минкульта не был в числе тех двух министров, об отставке которых говорилось в начале ноября.
Напомним, что министр культуры Александр Ткаченко официально подал заявление в отставку и назвал причины своего решения.