"Слуга народу" не підтримає відставку Ткаченка — Арахамія

Арахамія вважає, що Ткаченко має спочатку обговорити рішення про свою відставку із членами фракції.

Фракція "Слуга народу" не підтримає відставку Олександра Ткаченка з посади міністра культури та інформаційної політики.

Про це розповів очільник фракції Давид Арахамія на брифінгу у кулуарах парламенту.

"Я з ним не спілкувався на цю тему. Всі про це (про те, що Ткаченко написав заяву про звільнення — Ред.) почули з новин, і я також", — сказав Арахамія.

За його словами, фракція не голосуватиме за відставку очільника Мінкульту.

Арахамія вважає, що Ткаченко має спочатку обговорити рішення про свою відставку із членами фракції "Слуга народу". Політик пояснив, що очільник Мінкульту не був серед тих двох міністрів, про відставку яких йшлося на початку листопада.

Нагадаємо, що міністр культури Олександр Ткаченко офіційно подав заяву про у відставку і назвав причини свого рішення.

Олександр Ткаченко подав до парламенту заяву про відставку | Новини України

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