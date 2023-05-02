США намекнули на новый пакет поддержки Украины

Соединенные Штаты Америки отдали Украине около 100% военной помощи, о которой просила украинская сторона.
Также США намерены в ближайшее время доставить новый пакет поддержки.
Об этом заявил координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, пишет Укринформ.
«Совершенно скоро вы увидите новые поставки с нашей стороны», — отметил. представитель администрации США.
Украина может потребовать не только дополнительное оружие и оборудование, но и ресурсы для подготовки боевых подразделений.
Представитель Белого дома отметил, что администрация Байдена продолжает рассчитывать на поддержку Конгресса о выделении Украине новых масштабных пакетов помощи.
Напомним, главнокомандующий силами НАТО в Европе генерал США Кристофер Каволи заявил, что Украина уже получила более 98% необходимой военной помощи для контрнаступления ВСУ. Он добавил, что союзники продолжат предоставлять оружие и технику для борьбы с российскими оккупантами.
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