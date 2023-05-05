США пообещали продолжить поддержку Украины — Госдеп

Ведь украинское государство только за последние несколько дней испытало почти полторы сотни воздушных ударов со стороны РФ по мирным городам и гражданской инфраструктуре.

Об этом заявил заместитель пресс-секретаря Госдепартамента США Ведант Пател, — пишет Укринформ.

«С 1 мая Россия нанесла более 145 воздушных ударов по территории Украины. Это означает, что РФ выпускала более одной ракеты, одного беспилотника или бомбы каждый час в течение 24 часов в сутки четыре дня подряд», — отметил представитель Госдепа.

Украина эффективно использует свою противовоздушную оборону, только за последние три дня в результате трусливых атак РФ были ранены и убиты более 100 невинных гражданских людей по всей стране, в том числе детей.

"Соединенные Штаты никогда не отвернутся от того, что происходит в Украине", — подчеркнул представитель внешнеполитического ведомства США.

Также буквально накануне Вашингтон объявил о выделении дополнительных $300 миллионов на военную помощь Украине.

Мы продолжим помогать Украине защищаться от российской агрессии. И мы признаем храбрость и стойкость невероятно мужественных Вооруженных сил Украины, а также ее граждан», – резюмировал представитель Госдепартамента США.

Напомним, что ранее посольство США предупреждало о повышенной угрозе ракетных обстрелов.

Напомним, что ранее США 19 апреля сообщали о пакете военной помощи для Украины на 325 млн долларов.