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США пообещали продолжить поддержку Украины — Госдеп

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
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США пообещали продолжить поддержку Украины — Госдеп

Ранее Вашингтон объявил о выделении дополнительных 300 миллионов долларов на военную помощь Украине.

Соединенные Штаты Америки пообещали не прекратить поддержку Украины.

Ведь украинское государство только за последние несколько дней испытало почти полторы сотни воздушных ударов со стороны РФ по мирным городам и гражданской инфраструктуре.

Об этом заявил заместитель пресс-секретаря Госдепартамента США Ведант Пател, — пишет Укринформ.

«С 1 мая Россия нанесла более 145 воздушных ударов по территории Украины. Это означает, что РФ выпускала более одной ракеты, одного беспилотника или бомбы каждый час в течение 24 часов в сутки четыре дня подряд», — отметил представитель Госдепа.

Украина эффективно использует свою противовоздушную оборону, только за последние три дня в результате трусливых атак РФ были ранены и убиты более 100 невинных гражданских людей по всей стране, в том числе детей.

"Соединенные Штаты никогда не отвернутся от того, что происходит в Украине", — подчеркнул представитель внешнеполитического ведомства США.

Также буквально накануне Вашингтон объявил о выделении дополнительных $300 миллионов на военную помощь Украине.

Мы продолжим помогать Украине защищаться от российской агрессии. И мы признаем храбрость и стойкость невероятно мужественных Вооруженных сил Украины, а также ее граждан», – резюмировал представитель Госдепартамента США.

Напомним, что ранее посольство США предупреждало о повышенной угрозе ракетных обстрелов.

Напомним, что ранее США 19 апреля сообщали о пакете военной помощи для Украины на 325 млн долларов.

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Дата публикации
Просмотры
99
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