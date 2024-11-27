Украина просит Польшу отдать ей российское консульство в Познани

Украина хочет получить здание генконсульства России в Познани, которое Польша закрывает, сочтя российских дипломатов нежелательными.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, пишет Укринформ.

По его словам, Украина заинтересована в получении помещения бывшего российского генконсульства в Познани. Он поблагодарил польский коллегу за это предложение и отметил, что Украина уже послала официальную ноту с соответствующим запросом.

Он сообщил, что сейчас ждут конкретные детали. Министр отметил, что поскольку в Великопольском воеводстве проживают многие граждане Украины, Познань рассматривается как одна из возможных локаций для расширения консульского присутствия Украины в Польше.

Напомним, дипломаты РФ из закрытого генконсульства в Познани должны покинуть Польшу до 30 ноября. Польша отозвала разрешение на работу консульства из-за участия его персонала в подготовке диверсий в Польше и Европе. Российский персонал признан нежелательными лицами. Россия пообещала ответить Варшаве, но решения пока не приняты.

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