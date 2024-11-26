В Польше сделали заявление о блокировании границы с Украиной

В МИД признали, что пункты пропуска – это не места для протестов.

Пункты пропуска на польско-украинской границе являются критической инфраструктурой и не должны блокироваться протестующими.

Об этом во время совместной пресс-конференции во вторник в Варшаве с главой МИД Украины Андреем Сибигой заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, пишет "Укринформ".

Он отметил, что за вопросы границ отвечает МВД Польши, согласившись, что пункты пропуска и доезды к ним "являются критической инфраструктурой и не должны быть местами протестов".

"Мы должны подробно присмотреться к масштабам протестов, разрешения на которые выдают наши суды", — добавил Сикорский.

Напомним, 24 ноября несколько десятков польских фермеров начали акцию протеста, блокируя пункт пропуска "Медика — Шегини".

Протесты польских аграриев на границе с Украиной продолжались с ноября прошлого года до апреля этого года. Главным требованием протестующих было ограничение импорта сельхозпродукции из Украины и в частности – уменьшение ввоза зерновых, несмотря на то, что такие культуры проходят по территории этой страны транзитом.

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